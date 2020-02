Eindelijk akkoord tussen Volkswagen en eigenaren Duitse sjoemeldiesels

Volkswagen werd in 2015 betrapt op het gebruik van illegale software, die de dieselmotoren in miljoenen personenauto’s veel schoner liet lijken dan ze in werkelijkheid waren. Beeld REUTERS

VW betaalt in totaal een bedrag van 830 miljoen euro, zegt het concern in een persbericht. Ongeveer 260 duizend eigenaren krijgen rond de 15 procent van de nieuwprijs van hun auto terug. Dat komt neer op een bedrag tussen de 1.350 euro en 6.257 euro.

Beide partijen hadden eerder deze maand al overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, maar VW weigerde de 50 miljoen euro te betalen die VZBV als vergoeding had geëist voor de onderhandelingen. De autofabrikant noemde het bedrag exceptioneel. Hoeveel de VZBV nu krijgt, heeft VW niet bekendgemaakt. Vanaf eind maart kunnen Duitse eigenaren via de website van VW een claim indienen.

Schandaal

Volkswagen werd in 2015 betrapt op het gebruik van illegale software, die de dieselmotoren in miljoenen personenauto’s veel schoner liet lijken dan ze in werkelijkheid waren. Het schandaal kostte het concern uiteindelijk ruim 30 miljard euro aan schadevergoedingen en boetes. Aanvankelijk weigerde VW Duitse eigenaren schadeloos te stellen voor de waardevermindering van hun auto’s, maar daarover is nu alsnog een akkoord bereikt.

Of er ook een regeling komt voor andere Europese VW-bezitters is onzeker. Het concern houdt tot nu toe vast aan het standpunt dat het verwijderen van de sjoemelsoftware en het terugplaatsen van verbeterde software de uitstootproblemen bij Europese diesels heeft verholpen, waardoor een schadevergoeding niet nodig is.

Sinds het schandaal naar buiten kwam, zijn diesels sterk in populariteit gedaald en is met name de waarde van tweedehands voertuigen afgenomen.