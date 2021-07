Einde vierde golf in zicht, maar ziekenhuispiek moet nog komen

Een coronapatiënt op de intensive care. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vorige week repte het RIVM van ‘voorzichtige stabilisatie’, deze week is echt sprake van een grote afname van het aantal gemelde besmettingen. Het aantal positieve testen is in een week tijd bijna gehalveerd. Met de besmettingscijfers gaat het de goede kant op, maar in het ziekenhuis is deze golf nog niet op zijn retour.

De afgelopen week zijn zo’n 5.300 besmettingen per dag gemeld, de week daarvoor nog bijna 10 duizend. Bij tieners en twintigers, waar het virus begin juli het eerst toesloeg, neemt nu het aantal meldingen pijlsnel af. Nog steeds testen zij het vaakst positief, maar bijna tweederde minder vaak dan vorige week. Bij zeventigers en tachtigers stijgen de cijfers juist wat, maar is het aantal meldingen nog steeds veel lager dan bij jongeren.

Het percentage positieve testen daalde van 15,4 naar 13,6 procent. Dit wijst erop dat de afname niet alleen komt doordat steeds minder mensen zich laten testen. In de GGD-teststraten zijn 259 duizend testen uitgevoerd, bijna 40 procent minder dan een week eerder. Dit is uitgezonderd de testen voor het reizen, waar het juist enorm druk is. De afgelopen week hebben bijna 450 duizend mensen zich laten testen, 35 duizend bij de GGD en de rest bij commerciële testbedrijven. Veel landen eisen van Nederlanders een negatieve test of een vaccinatiebewijs. Voor 0,7 procent van hen, dat zijn ruim drieduizend reizigers, kwam er abrupt een einde aan de voorpret: hun test bleek positief.

Meestal wordt pas enige tijd nadat de besmettingscijfers beginnen te dalen de ziekenhuispiek bereikt. De komende week zullen er nog mensen in het ziekenhuis belanden die nu het virus al onder de leden hebben. Wel wijzen de huidige cijfers erop dat het lang niet zo’n vaart loopt als in eerdere golven. Er liggen nu meer dan 600 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 159 op de intensive care. Half juni was het patiëntenaantal voor het laatst zo hoog, maar dit is nog steeds vele malen lager dan de ruim 2.500 personen die in april vanwege covid-19 in het ziekenhuis lagen. De besmettingscijfers waren toen lager dan die in de afgelopen weken.

In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen de laatste weken. Anders dan in eerdere golven zijn de meeste patiënten nu jonger dan 60, maar ook bij zestigers en zeventigers neemt het aantal nieuwe opnamen toe. Bij 60-plussers is de vaccinatiegraad het hoogst.

Het Outbreak Management Team (OMT) verwachtte vrijdag dat het aantal opnamen deze week zijn piek zou bereiken, bij zo’n 100 opnamen per dag. Op dinsdag werd die verwachting al overtroffen, de Nederlandse ziekenhuizen zagen in een dag 117 nieuwe patiënten. De ic-bezetting loopt uiteindelijk naar verwachting op tot 200 à 250.

Het virus kost veel minder mensen het leven dan in de winter. Het RIVM meldt deze week 21 overledenen, vorige week 14. In januari werden geregeld meer dan 100 sterfgevallen per dag gemeld.