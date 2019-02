Einde van de ‘Marilyn Monroe van de lucht’ lijkt nabij; toekomst A380 hangt aan zijden draadje

De dubbeldeks Airbus A380 is geen succesnummer geworden. Beeld REUTERS

De productie van het dubbeldeksvliegtuig, dat in theorie plaats biedt aan bijna duizend passagiers, was toch al drastisch teruggeschroefd wegens gebrek aan vraag. Dit jaar verlaten nog maar acht toestellen de fabriek. Met zulke lage aantallen is de productie nauwelijks rendabel te krijgen. Het beoogde voordeel van het toestel, veel passagiers over grote afstanden vervoeren, waardoor het verbruik per inzittende gunstig is en er optimaal gebruik wordt gemaakt van schaarse ‘slots’ op grote luchthavens, blijkt niet op te wegen tegen het nadeel dat luchtvaartmaatschappijen vaak moeite hebben de A380 vol te krijgen. Hierdoor worden veel lege stoelen verplaatst en is het toestel in de praktijk juist kostbaar gebleken.

Verlies

Ook Airbus lijkt stiekem opgelucht met het naderende afscheid van de A380, omdat op elk geproduceerd exemplaar verlies geleden wordt. De ontwikkeling van de superjumbo heeft het concern 25 miljard euro gekost, een investering die nooit meer zal worden terugverdiend, weten ze in Toulouse. Bij aanvang van de productie dacht de Europese vliegtuigbouwer in twee decennia zo’n twaalfhonderd A380’s te slijten. Sinds 2005 zijn er niet meer dan 234 afgeleverd. Het toestel dat in 2012 zijn eerste feestelijk gevierde landing op Schiphol maakte, heeft Air France-KLM nooit kunnen bekoren.

Geïnteresseerden krijgen een rondleiding door een A380 van luchtvaartmaatschappij Emirates, tijdens de Dubai Airshow in de Verenigde Arabische Emiraten in 2017. Beeld REUTERS

Doordat binnenkort mogelijk productiecapaciteit voor de A380 vrijkomt voor de kleinere, lucratievere passagierstoestellen, zal Airbus er daar meer van kunnen verkopen. Daarmee kan de Europese vliegtuigbouwer zijn positie ten opzicht van concurrent Boeing verstevigen. Tegenover Reuters verklaarde Airbus met Emirates in gesprek te zijn over de order, zonder in details te treden .

Marilyn Monroe

‘De Marilyn Monroe onder de passagiersvliegtuigen’, zoals een Airbuswoordvoerder het voluptueuze toestel ooit noemde, is overigens al vaker langs het ravijn gescheerd. In 2016 waarschuwde Airbus dat het de stekker uit het project zou trekken als er geen nieuwe orders zouden komen. In dat jaar werden slechts 28 superjumbo’s afgeleverd en viel een Iraanse order voor twaalf exemplaren weg. Ook het Australische Qantas blies acht bestellingen af. Nieuwe orders kwamen begin vorig jaar van Emirates, maar deze bestelling verdwijnt nu mogelijk dus alsnog in de prullenbak.