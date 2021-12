Einde slepende zaak Vestia in zicht, ‘het was eerlijker als de overheid met steun kwam’

Wooncorporatie Vestia besloot ondanks protesten van bewoners aan de sloop van een aantal huizenblokken in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De berichten rond het Vestiaschandaal zijn best ingewikkeld. Zou je kunnen uitleggen wat dit nieuws betekent?

‘Bijna tien jaar geleden verraste woningcorporatie Vestia Nederland toen bleek dat ze in enorme geldnood zat wegens een wilde speculatie. Dat debacle is uiteindelijk afgehandeld, maar de schade was zo’n 2,7 miljard euro. Een bedrag dat bijna volledig voor rekening is gekomen van Vestia, en daarmee eigenlijk de huurders van Vestia.

‘Die hebben daar de afgelopen jaren veel last van gehad. Zij kregen te maken met huurverhogingen, gebrekkig onderhoud van hun woningen en nauwelijks investeringen in verbeteringen. En Vestia werd financieel maar niet gezond. De affaire bleef een molensteen om de nek van de grootste woningcorporatie van Nederland.



‘De oplossing die vandaag is gepresenteerd, is goed nieuws voor die huurders. Doordat alle andere Nederlandse woningcorporaties te hulp schieten, betalen nu alle sociale huurders mee aan de schade die het debacle heeft opgeleverd. De druk wordt verdeeld.’

Even tien jaar terug in de tijd: hoe kwam de corporatie zo in de problemen?

‘Vestia bleek een enorm riskante berg van zogenoemde rentederivaten te hebben aangeschaft. Dat zijn financiële producten die je kunt gebruiken als je veel leningen hebt en het risico daarvan wil afdekken. Vestia betaalde dankzij die producten jarenlang verreweg het minste rente van alle Nederlandse woningcorporaties. Het is een belangrijke reden waarom de corporatie veel overnames kon doen en uitgroeide tot de grootste van Nederland.

‘Feitelijk speculeerde Vestia met die derivaten op een rentestijging. Door de economische crisis in die jaren daalde de rente juist en gedroeg die zich ook nog eens heel grimmig. De ellende met die derivaten is dan dat de banken waarbij je die dingen koopt, onderpand gaan vragen. Dat bedrag liep in die tijd enorm op. Ze vroegen miljarden euro’s aan onderpand en dat had Vestia helemaal niet. Ze stonden ineens op omvallen.

‘Het speculatieschandaal bleek kort daarna ook een fraudezaak. Marcel de V., kasbeheerder van Vestia, was de man achter die risicovolle deals. Hij stond binnen de wereld van woningcorporaties bekend als een enigszins arrogante, maar ook briljante man. Hij kocht die derivaten voor Vestia bij allemaal internationale zakenbanken.

‘Al die jaren had hij alleen verborgen gehouden dat hij ze kocht via een tussenpersoon, Arjan Greeven. Van de commissie die Greeven daarmee verdiende, gaf hij de helft aan Marcel de V.. Samen hebben ze in acht jaar tijd zo’n 20 miljoen euro verdiend. Toen Vestia, omviel kreeg Greeven enorme spijt, hij heeft zelfs met een geweer in zijn mond gezeten. Toen heeft hij besloten de hele fraude maar op te biechten aan Vestia en justitie. Over Greevens verhaal heb ik een boek geschreven.’

De schade bij Vestia, 2,7 miljard euro, was enorm. Waarom is de woningcorporatie afgelopen jaren niet failliet gegaan?

‘Dat heeft te maken met hoe in Nederland het systeem van woningcorporaties is geregeld. Ze staan voor elkaar garant. Als de ene corporatie omvalt, moeten de andere dat opvangen. Als dat hele systeem zou omvallen, staat ook nog eens de staat garant. Dat is op zich goed voor de corporaties. Omdat ze zo betrouwbaar zijn, kunnen ze zeer gunstig geld lenen. Ze betalen een lage rente, waardoor ze relatief goedkoop huizen kunnen bouwen en onderhouden.

‘Als het misgaat, heeft het dus gevolgen voor iedereen. Dat is de Nederlandse woningcorporaties ook duur komen te staan. Ze moesten miljoenen ophoesten om het voortbestaan van Vestia veilig te stellen. Toch bleef de grootste last liggen bij Vestia zelf. Na onderhandelingen met de schuldeisers werd de schade omgezet in leningen met een rente van ongeveer 4 procent, best hoog, en dat voor een looptijd van veertig jaar. Vestia, en dus uiteindelijk de huurders, bleven daar aan vastzitten.’

Wat verandert er nu aan die situatie?

‘In totaal nemen 251 Nederlandse corporaties de langlopende ongunstige leningen van Vestia over. In ruil daarvoor krijgt Vestia voor dezelfde bedragen leningen terug met kortere looptijden en gunstiger rentepercentage. Het bespaart Vestia jaarlijks 28 miljoen euro aan rente, schrijven ze in hun persbericht. Overigens neemt een aantal corporaties ook gewoon huizen van Vestia over, inclusief de ongunstige leningen die erop zitten.

‘Verder wordt Vestia gesplitst in drie nieuwe onafhankelijke corporaties. Dat gaat per regio: Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. Dat is op zich een logische indeling. En die nieuwe bedrijven zijn dan ook van de besmette naam af. Het is de bedoeling dat het gezonde corporaties worden die er net zo goed voorstaan als de rest van de Nederlandse corporaties.’

De corporaties zijn zelf erg blij met deze oplossing, is deze splitsing het definitieve einde van dit slepende schandaal?

‘Dit ziet er op het eerste gezicht uit als een enorme verbetering. Het is solide opgetuigd. Bovendien moesten de corporaties wel een oplossing vinden. Als er niks zou gebeuren, had Vestia mogelijk opnieuw noodsteun nodig. Dat zou de andere corporaties ook geld kosten, terwijl Vestia dan ook een risico bleef voor het hele systeem.

‘Een ding vind ik nog lastig. Het was al oneerlijk dat vooral huurders van Vestia de schade moesten ophoesten van een schandaal waar ze geen enkele schuld aan hadden. Nu betalen álle huurders in Nederland daaraan mee. In totaal komt het voor iedere sociale huurder neer op 14 euro per woning per jaar. Dat is beperkt, maar het is toch een extra last. Je zou kunnen zeggen dat het eerlijker is als de overheid inspringt en met steun komt, maar vooralsnog betalen ze nauwelijks mee aan dit debacle.’