Einde overtochten met de MS Romantika naar Noorwegen dreigt door financiële problemen bij Holland Norway Lines

De MS Romantika van Holland Norway Line in de Eemshaven. Beeld ANP

Dat Holland Norway Lines (HNL) uitstel van betaling aanvraagt, wijst erop dat een faillissement mogelijk aanstaande is. De bijna 400 medewerkers zijn woensdagochtend ingelicht. Passagiers wier veertocht is geannuleerd, hebben in de middag daarover een e-mail ontvangen. De kaartverkoop voor toekomstige afvaarten is stilgelegd.

Sinds april 2022 voer HNL met de MS Romantika van de Eemshaven naar het Noorse Kristiansand. In de Eemshaven had het bedrijf echter geen eigen aanlegkade. Omdat er in de Eemshaven niet altijd plek was, moest HNL begin dit jaar ruim twintig afvaarten annuleren. Het bedrijf koos er daarna voor de veerdiensten te laten vertrekken uit Duitsland: eerst vanuit Cuxhaven, sinds 1 juni vanuit Emden. Die havens liggen op respectievelijk tweeënhalf en anderhalf uur rijden vanuit de Eemshaven.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Daar ligt volgens HNL de bron van de financiële malaise: ‘een periode met veel annuleringen en bijkomende kosten, maar ook met een aanzienlijke invloed op boekingen voor de toekomst’, aldus het bedrijf. De directie concludeert nu dat meer tijd nodig is om de geleden verliezen goed te maken.

Gestrande passagiers

Op de website van HNL worden passagiers met een kaartje voor een toekomstige afvaart doorverwezen naar hun verzekeraar. Of ze hun geld terugkrijgen, is onduidelijk. De MS Romantika vaart voorlopig niet uit, dus gestrande passagiers wordt aangeraden om hun heil te zoeken bij andere veerdiensten of vliegtuigmaatschappijen.

Sinds april 2022 voer de MS Romantika drie keer per week om 15.00 uur uit de Eemshaven naar Kristiansand. Na een overtocht van zo’n veertien uur voer de boot dan om 9.00 uur ’s morgens de volgende dag weer terug. Een retourtje kostte minimaal 225 euro, en HNL beloofde zijn passagiers aan boord een ‘gevarieerd aanbod’ van horeca, belastingvrije winkels en entertainment.

Aanvankelijk was de veerdienst dan ook een succes. In 2022 vervoerde HNL 186 duizend passagiers, ruim meer dan de verwachte 150 duizend. Inmiddels is dat aantal volgens HNL opgelopen tot 400 duizend. Voor sommige passagiers zal daarbij hebben meegespeeld dat een veerboot een relatief duurzame vorm van transport is.

Toch was het succes voor HNL niet groot genoeg om de benodigde investeringen te doen. Het bedrijf had 10 tot 15 miljoen euro nodig om een eigen aanlegkade te bouwen in de Eemshaven, maar kreeg dat geld niet bij elkaar. Vanaf oktober vorig jaar was er bovendien geen gereserveerde aanlegkade meer voor de Romantika, en gold het beleid dat de schepen die het eerst bij de kade waren, daar konden aanleggen. Dat tot geannuleerde afvaarten, teleurgestelde passagiers en verzuurde relaties tussen HNL en Groningen Seaports, de eigenaar van de Eemshaven.

Aanlegplaats

In de Duitse havens kreeg HNL wel een gegarandeerde aanlegplaats, maar de verhuizing daarnaartoe kostte het bedrijf geld en vermoedelijk ook klanten. Bovendien betaalde HNL nog huur voor een parkeerterrein in de Eemshaven waarvan het geen gebruik meer maakte. Financieel directeur Wilbert Boneschansker vertelde RTV Noord in april dat de aandeelhouders van HNL al drie keer de portemonnee hadden getrokken om het bedrijf overeind te houden.

HNL was altijd van plan om terug te keren naar de Eemshaven, en volgens Boneschansker zouden de aandeelhouders deze maand een besluit nemen over de bouwplannen daar. Hij sprak de hoop uit dat de Romantika in de zomer van 2024 weer uit Groningen zou vertrekken. Dat lijkt nu steeds onwaarschijnlijker.