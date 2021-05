Einde lockdown in zicht: kabinet versnelt met versoepelingen

Op een vol Haags terras vandaag lijkt een vrije zomer al een feit. Per 30 juni is het ook echt zover, als het aan het kabinet ligt. Beeld ANP, Marco de Swart

Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond bekend gemaakt op een persconferentie. Sinds de lancering van het stappenplan van De Jonge begin april moest het kabinet aanvankelijk op de rem trappen. Maar het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad zijn inmiddels zo rooskleurig dat het kabinet juist grotere stappen wil zetten.

Stap vijf, de op één na laatste, staat nu voor 30 juni in de planning. Die stond in het stappenplan voor 21 juli genoteerd. Zo mogen er per 30 juni meer gasten in restaurants worden ontvangen. Sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. Ook mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoekers binnenlaten.

Per 5 juni

Ook de eerstkomende versoepelingen gaan dus eerder in: 5 juni in plaats van 9 juni. Overdekte locaties als musea, bioscopen, sauna’s en theaters mogen één persoon per 10 vierkante meter of maximaal vijftig bezoekers per ruimte ontvangen. Voor grote zalen met duizend of meer vaste zitplaatsen geldt een maximum van 250 bezoekers op anderhalve meter afstand. Huisvisite en groepen buiten mogen per 5 juni uit vier mensen uit een ander huishouden bestaan.

Horecagelegenheden mogen tot 22 uur open blijven, binnen én buiten zijn maximaal vijftig gasten welkom. Ook mag er tot 22 uur in supermarkten alcohol verkocht worden. Sportlocaties mogen maximaal vijftig mensen ontvangen.

Het Outbreak Management Team had liever gezien dat het kabinet nog even de kat uit de boom had gekeken. Maar dat advies slaan Rutte en De Jonge in de wind. ‘Alle prognoses lijken uit te komen en dat is positief’, zei Rutte. ‘We mogen erop vertrouwen dat de dalende trend doorzet.’ Volgens de premier komt met deze versoepelingen ‘een einde aan de lockdown.’

Kermis en festival

Wel blijven kermissen en festivals voorlopig verboden. Ook het neerzetten van videoschermen op pleinen of bij horeca, om wedstrijden voor het aankomende EK te kijken, is volgens Rutte uit den boze.

Doordat de Eerste Kamer dinsdag instemde met de zogenoemde testwet, kan De Jonge eindelijk sneltests inzetten voor ruimere versoepelingen. Met sneltests kunnen na 30 juni festivals en andere evenementen worden georganiseerd, ook voor het nachtleven gloort hoop. De anderhalve meter kan daarbij worden losgelaten. Een vaccinatiebewijs kan daarbij een sneltest vervangen.

Vaccinatievertraging

Al het goede nieuws ten spijt, had De Jonge ook slecht nieuws te melden. Door tegenvallende levering van het Janssen-vaccin loopt de vaccinatieplanning vertraging op. Iedereen op 1 juli minimaal één prik, de worst die maandenlang werd voorgehouden, gaat niet lukken. ‘Die tegenvaller betekent dat we iets langer nodig lijken te hebben; zei De Jonge. ‘In plaats van begin juli, houden we rekening met half juli.’