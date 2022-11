Einde aan wildwest in stikstofhandel, kabinet neemt zelf de regie met nieuw pakket aan maatregelen

Minister Christianne van der Wal na de presentatie van haar nieuwe stikstofplannen. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Hiermee grijpt de rijksoverheid de controle over de schaarse stikstofruimte. Die ruimte hebben provincies en de rijksoverheid nodig voor natuurherstel, wegen- en woningbouw, het helpen van duizenden vergunningloze boeren en andere economische activiteiten. De afgelopen drieëneenhalf jaar werd de handel in stikstofruimte overgelaten aan de vrije markt, waardoor handige ondernemers vette winsten konden maken en de schaarse ruimte niet efficiënt kon worden benut.

Een paar weken geleden ontstond er grote commotie in de Provinciale Staten van Gelderland, omdat Rijkswaterstaat ‘stiekem’ zes Gelders boeren had uitgekocht om daarmee stikstofruimte vrij te spelen voor de aanleg van een ringweg in Utrecht.

De Utrechtse Statenleden waren boos vanwege een gerucht dat Schiphol in die provincie aan het ‘shoppen’ was naar boerderijen om stikstofrechten voor de luchtvaart bijeen te sprokkelen. Twee jaar eerder kocht de provincie Noord-Brabant in het geniep boerderijen in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland om de aanleg van een industrieterrein in Moerdijk mogelijk te maken.

Stikstofbanken

Het kabinet wil het voorrangsrecht op stikstofruimte de komende tijd samen met de provincies en betrokken sectoren (dus ook de boeren) uitwerken. De vrijvallende ruimte, ook die van piekbelasters (bedrijven en boeren die relatief veel stikstofneerslag op natuurgebieden veroorzaken), wordt opgeslagen in meerdere stikstofbanken.

Er komen twee landelijke stikstofbanken. In de ene reserveert het Rijk ruimte voor ‘projecten van groot maatschappelijk belang’, zoals grote infrastructuurwerken. De andere wordt een ‘microdepositiebank’, bedoeld om projecten die maar heel weinig stikstofemissies veroorzaken mogelijk te maken. Waarschijnlijk gaat het hierbij om bouwwerkzaamheden en kleine woningbouwprojecten.

De microdepositiebank biedt daarmee een antwoord op de recente uitspraak van de Raad van State, die begin deze maand oordeelde dat de overheid de tijdelijke stikstofemissies van bouwwerkzaamheden niet mag negeren. Ook deze zeer lage stikstofuitstoot dient gecompenseerd te worden, vindt de bestuursrechter.

Daarnaast zijn er negen provinciale doelenbanken en een provinciale microdepositiebank opgericht, waarover de provincies de regie voeren. De stikstofruimte in de doelenbanken wordt gereserveerd voor een specifiek doel, zoals het legaliseren van vergunningloze boeren of voor woningbouw.

Spookemissies

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil ook paal en perk stellen aan de ‘loze’ stikstofruimte in natuurvergunningen van boeren en industriële bedrijven. Natuurvergunningen bevatten gemiddeld 25- tot 40 procent meer stikstofemissierechten dan de vergunninghouder daadwerkelijk gebruikt. Die ‘spookemissies’ kunnen nu gewoon worden verkocht en worden gebruikt om veestapels uit te breiden en wegen- en industrieterreinen aan te leggen.

Ondanks het feit dat bij elke verkooptransactie van stikstofruimte 30 procent van de ‘uitstootrechten’ afgeroomd wordt ten bate van de natuur, neemt de werkelijke uitstoot op die manier eerder toe dan af. Spookemissies worden immers omgezet in echte emissies. Dit is juridisch waarschijnlijk niet houdbaar, schrijft minister Van der Wal vrijdag in haar Kamerbrief.

Om het ingebruiknemen van loze stikstofruimte tegen te gaan, verscherpt het kabinet de natuurvergunningeisen. Als een boer of bedrijf nieuwe activiteiten wil ontplooien en daarvoor een vergunningaanvraag doet, moet het bevoegde gezag (gemeente, provincie of Rijk) bekijken of er nog onbenutte stikstofrechten in de vergunning zitten.

Als dat zo is, en die rechten zijn niet nodig voor de nieuwe bedrijfsactiviteit, dan worden ze ingetrokken. Om redenen van uitvoerbaarheid is het volgens Van der Wal niet mogelijk álle bestaande natuurvergunningen tegen het licht te houden en te controleren op spookemissies.

Boeren kunnen extra stikstofruimte in hun bestaande vergunning creëren door een luchtwasser in hun stal op te hangen, of door hun emissies te reduceren met andere duurzame innovaties. Die extra ruimte konden ze tot nu toe gebruiken voor het uitbreiden van hun veestapel. Dit verandert.

De extra stikstofruimte mag voortaan niet meer ingezet worden voor meer koeien, varkens en kippen als de overheid de innovatie heeft gesubsidieerd of als de verduurzaming van de veestal voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Afroompercentage

Het kabinet scherpt ook de voorwaarden aan voor de verkoop van stikstofruimte aan derden. Als een bedrijfseigenaar of boer zijn stikstofruimte aan een ander wil verkopen (een andere veehouder, bedrijf, provincie of Rijkswaterstaat) wordt voortaan niet 30 procent, maar 40 procent van de beschikbare stikstofrechten afgeroomd voor de natuur. Feitelijk kan de eigenaar dus nog maar 60 procent van zijn stikstofruimte verkopen, de rest trekt de overheid in zodra de stikstofrechten overgaan in andere handen.

Voor bouwprojecten die noodzakelijk zijn voor de energietransitie en de klimaatdoelen wil het kabinet een uitzondering maken. Het kabinet laat onderzoeken of het afroompercentage voor deze projecten naar 20 procent verlaagd kan worden. Dat zou de bouw van windmolens en zonneparken gemakkelijker en relatief goedkoper maken.

Het kabinet neemt ook maatregelen om de handel in ‘slapende’ vergunningen onmogelijk te maken. Het is al een aantal keer voorgekomen dat de benodigde stikstofruimte voor nieuwe bouwprojecten vrijgemaakt werd door oude natuurvergunningen in te trekken van bedrijven en boerderijen die al jaren geleden waren opgeheven.

Die boeren en bedrijven stoten soms al jaren geen stikstof meer uit, maar de stikstofruimte in de oude vergunningen diende wel als ‘compensatie’ voor nieuwe uitstoot. Ook dit is het inruilen van spookemissies voor echte emissies is juridisch waarschijnlijk zeer kwetsbaar.