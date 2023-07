Einde aan recordwinsten voor Shell door lagere energieprijzen

Beeld ANP / dpa Picture-Alliance

Het energieconcern boekte een jaar terug de toen nog hoogste kwartaalwinst ooit van 11,5 miljard dollar, juist dankzij sterk gestegen energieprijzen. Shell verkocht in 2022 ook veel vloeibaar aardgas LNG, doordat de aanvoer van Russisch gas via pijpleidingen naar Europa grotendeels was stilgevallen.

De situatie op de energiemarkt lijkt nu iets genormaliseerd. Hoewel energieprijzen nog altijd hoog zijn, zijn de enorme prijspieken van een jaar geleden voorbij.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Ondanks de flink lagere winst, blijft Shell zijn beleggers gunstig gezind: na eerdere miljardeninkoopprogramma’s van eigen aandelen, wil het concern ook komend kwartaal voor minstens 2,5 miljard dollar aandelen kopen. Ook stijgt het dividend met 15 procent, zoals eerder aangekondigd.

Topman Wael Sawan zegt in een schriftelijke toelichting dat het terugkopen van aandelen ‘prioriteit blijft’. De koers van het concern is vergeleken met Amerikaanse concurrenten nog altijd relatief laag en Sawan wil het aandeel aantrekkelijker maken.

De olie- en gasproductie steeg het tweede kwartaal met 2 procent, dankzij nieuwe velden in Oman en Canada en afgerond onderhoud aan installaties. De groei van het aanbod van LNG compenseert deels het wegvallen van Russisch aanbod. Shell trok zich kort na het uitbreken van de oorlog met Oekraïne terug uit Rusland.