Eindconclusie over Britse ‘Partygate’: Johnson moet verantwoordelijkheid nemen

Een foto uit Sue Grays eindrapport van een van de lockdownborrels op 10 Downing Street in november 2020. Beeld Reuters

In haar rapport schrijft Gray, een van de hoogste ambtenaren van het land, over de vele borrels tijdens de door Johnson zelf ingestelde lockdowns. Het gaat daarbij vooral over afscheidsrecepties. In de meeste gevallen was de premier zelf kort aanwezig om een toespraak te houden en een glas champagne te heffen. Na zijn vertrek zou er vervolgens flink zijn gefeest, waarbij de beveiliging tevergeefs probeerde in te grijpen. Bij een feest, in april 2021, verliet de laatste persoon om tien voor half vijf ’ s nachts de ambtswoning. Johnson heeft nooit ingegrepen.

Meest beboete adres

De Londense politie heeft afgelopen weken 126 coronaboetes uitgedeeld, aan 83 verschillende werknemers op Downing Street. Hiermee is dit het meest beboete adres van het land. Johnson en zijn vrouw Carrie kregen beiden een boete van 50 pond voor het aansnijden van een taart en zingen ter gelegenheid van Johnsons verjaardag. Dat de premier alleen voor deze ogenschijnlijk onschuldige bijeenkomst is beboet heeft geleid tot kritiek op het politiekorps. Een kort bericht over dit verjaardagsfeestje in The Times zorgde indertijd opvallend genoeg niet voor commotie.

De eerste berichten over Partygate kwamen eind vorig jaar naar buiten. Dat was het werk van oud-topadviseur en Brexit-strateeg Dominic Cummings, die een jaar eerder door Johnson op straat was gezet, een ontslag dat leidde tot een ‘Abba-feestje’ in de ambtswoning. Cummings is vastbesloten om zijn oude baas ten val te brengen. Mede door een opstand binnen zijn eigen partij kwam de positie van Johnson onder druk te staan, maar de oorlog in de Oekraïne zorgde ervoor dat de aandacht voor Partygate verslapte. Johnson was gered, voorlopig.

Liegen in het Lagerhuis

Begin deze week, aan de vooravond van het langverwachte rapport van Gray publiceerde ITV een foto waarop Johnson met een glas champagne in zijn hand staat. Op een tafel stonden meerdere wijnflessen, alsmede een flesje handgel. Zulke foto’s zorgen voor verontwaardiging bij de Britten die de coronamaatregelen nauwgezet hebben nageleefd en in sommige gevallen niet eens afscheid konden nemen van gestorven familieleden. De indruk is ontstaan dat Johnson zijn eigen coronaregels negeerde en de dreiging van het coronavirus, ondanks zijn eigen ervaring op de ic, niet serieus nam.

Het politieke gevaar voor Johnson zit hem niet zozeer in de borrels als wel in de aantijging dat hij erover heeft gelogen in het Lagerhuis. Hij heeft verklaard dat er geen feestjes plaats hebben gevonden in Downing Street, maar dat het ging om werkgerelateerde bijeenkomsten. Gray ziet dat anders. Normaal gesproken is liegen tegenover het parlement een doodzonde. Het is in de politieke geschiedenis vaker voorgekomen dat het verhullen van een schandaal ernstiger gevolgen had dan het schandaal zelf. Richard Nixons Watergate is daarvan het bekendste voorbeeld.

In de loop van woensdag zal Boris Johnson een aparte verklaring afleggen in het Lagerhuis en in de avond heeft hij een besloten bijeenkomst met de Conservatieve fractie. Tijdens het wekelijkse vragenuur besloot oppositieleider Keir Starmer het onderwerp niet aan te roeren maar zich te richten op de stijgende kosten van het levensonderhoud. Tegen Starmer loopt een politieonderzoek aangaande een borrel van de Labour Partij, ruim een jaar geleden, waarbij mogelijk coronaregels zijn overtreden. Op een foto is te zien dat Starmer aan het bier zit.