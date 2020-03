Eilandburgemeesters overstag: ‘Toeristen, blijf thuis.’

Dit moet u weten over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus, dat de ziekte covid-19 kan veroorzaken, grijpt om zich heen: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een officiële pandemie en het aantal besmettingen en doden loopt in binnen- en buitenland op. Wat gebeurt er om de uitbraak te bestrijden in Nederland en in de rest van de wereld? In dit dossier leest u alles wat u moet weten over het virus.

De EU sluit haar grenzen voor alle reizigers van buiten de Europese Unie. Deze drastische maatregel moet de verspreiding van het coronavirus indammen.

In tijden van corona bewijzen de VS dat ze allesbehalve great zijn als het gaat om de aanpak van een pandemie. Amerikanen mochten het land in zonder dat iemand ze controleerde. Maatregelen bleven uit. De president wees naar de gouverneurs en die wezen terug.