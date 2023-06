Eigenzinnige ict-beveiliger Fox-IT lijkt te verdwijnen, directeur kondigt vertrek al aan

Werkruimte van Fox-IT in Delft. Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Na een dramatisch jaar, waarin NCC Group meer dan de helft van zijn beurswaarde verloren zag gaan, heeft de Britse eigenaar volgens ingewijden besloten om het Nederlandse Fox-IT op te knippen. Fox Crypto, het bedrijfsonderdeel dat over de beveiliging van staatsgeheimen gaat, zal worden verkocht. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor DetAct, waarmee banken financiële fraude kunnen opsporen. De rest van het Nederlandse bedrijf wordt geïntegreerd in NCC Group, zeggen bronnen tegen de Volkskrant. De Nederlandse directie gaat waarschijnlijk op termijn verdwijnen, net als de naam van het bedrijf.

De huidige directeur van Fox-IT, Inge Bryan, kondigde donderdag op een bijeenkomst voor personeel haar vertrek aan. Ze blijft tot oktober aan om een nieuwe eigenaar te vinden voor Fox Crypto. Bryan was niet bereikbaar voor een reactie. Op de website van Fox-IT, waar het vertrek van Bryan wordt aangekondigd, staat dat NCC zal transformeren tot ‘één wereldwijd bedrijf’.

Strijd om lijfsbehoud

Het verdwijnen van Fox-IT in de huidige vorm is het resultaat van een jarenlange strijd om lijfsbehoud. Het eigenzinnige Fox-IT, eind jaren negentig opgericht door Ronald Prins en Menno van der Marel, groeide de afgelopen twintig jaar uit tot een toonaangevend cybersecuritybedrijf, met klanten over de hele wereld. Vooral incident response, het bieden van ondersteuning na een hack, was daarbij een troef van het bedrijf.

Fox-IT deed onderzoek naar spraakmakende hacks, zoals de Brits-Amerikaanse infiltratie in het Belgische Proximus, de Russische hack van de Nederlandse politie en, meer recent, de aanvallen met gijzelsoftware bij de Universiteit Maastricht, industrieconcern VDL en voetbalbond KNVB. Ook leverde het bedrijf succesvol monitoring aan klanten en verkocht het eigen technologie om bedrijfsgeheimen te beveiligen. Door de sterke reputatie trok Fox-IT jarenlang de beste technische talenten aan. In 2015 kwam het bedrijf voor 135 miljoen euro in handen van het beursgenoteerde Britse NCC.

Botsingen over bedrijfscultuur

Dat leidde tot botsingen over de bedrijfscultuur en verschillen van inzicht over de koers. ‘Eigenlijk was het een totale mismatch’, zegt een oud-leidinggevende. NCC Group uit Manchester is meer een consultancybedrijf, terwijl Fox-IT een technologiebedrijf is met langlopende overheidscontracten. Die geven zekerheid, maar zijn voor een beursgenoteerde eigenaar die inzet op maximale groei commercieel niet het meest aantrekkelijk. Lang behield Fox-IT, verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de wereldwijde omzet van NCC, een eigen status binnen NCC Group.

In 2020 probeerden drie directieleden Fox-IT te verkopen aan een Nederlandse investeerder, uit angst dat het bedrijf in buitenlandse handen zou komen. NCC Group ontsloeg daarop de drie directeuren. Nadien leek het bedrijf in rustiger vaarwater te komen. Met directeur Inge Bryan, eerder werkzaam bij de politie én inlichtingendienst AIVD, werden de contacten met de Nederlandse overheid aangehaald. Tevens werd meer ingezet op incident response en door de vele aanvallen met gijzelsoftware was dit een winstgevende strategie.

Maar op de achtergrond bleven de spanningen. Die werden versterkt door het slechte economische klimaat – voornamelijk in de Verenigde Staten –waardoor NCC Group moest bezuinigen en in maart een winstwaarschuwing gaf. In een jaar tijd nam de beurswaarde van NCC met 57 procent af. Fox-IT had wel een goed jaar – en groeide harder dan NCC – maar betaalt de prijs voor de slechte resultaten van het moederbedrijf. Een ingewijde: ‘Er moeten offers gemaakt worden voor de beurs.’ Dat betekent dat alles wat niet bij de kernactiviteiten van NCC Group past, wordt verkocht.