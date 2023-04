Eigenzinnige dame met hartstocht voor zeldzame boeken was zo mogelijk een nog grotere dierenvriend

Isa de la Fontaine Verwey-le Grand.

Nico Sevenhuysen (baritonzanger) werd in 2008 beheerder van het 17de-eeuwse Deutzenhofje in hartje Amsterdam. Koud had hij de krappe dienstwoning betrokken (opklapbed achter de boekenkast, net aan ruimte voor de Blüthner-piano, elders lesgeven) of de oudere bewoonster van het belendende grachtenpand belde hem over een in haar tuin gegleden dakpan. Nico en zijn partner Joost Rompa kwamen kennismaken. Met de weduwe Isa de la Fontaine Verwey-le Grand ontstond, zegt Sevenhuysen, ‘een innige band’.

Kunsthistorica Isa had een hartstocht voor het antiquarische boek. Voor poezen. Ze was actief in vriendinnenclubs en nam als president van de Nederlandse Federatie van Vrouwenclubs/Lyceumclubs deel aan internationale congressen. Sevenhuysen: ‘Tijdens onze keukentafelgesprekken was er veel aandacht voor elkaar. Wij hadden geen luisterende moeders, Isa was kinderloos. Zij kon leemten vullen, wij hielpen haar met praktische dingen. Isa was kritisch, maar ook goed van vertrouwen. Ze kreeg bedelbrieven. We hebben ‘loodgieters’ van het dak moeten halen.’

De Volkskrant profileert regelmatig onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Isa overleed op 17 februari in een zorgappartement in de buurt. Naast Nico en Joost ondertekenden Koen (Nico’s hond) en Isa’s poes Lotje de rouwannonce. ‘Er is geen directe familie.’ Zij bezocht wel Van Gogh-samenkomsten. Haar overgrootmoeder was verre familie van Vincent.

De wereld van het boek

In de wereld van de bibliofilie gold zij als expert, stimulator en weldoener. Lisa Kuitert, Amsterdams hoogleraar boekwetenschap, bezocht haar wekelijks. ‘Klein, heel slank en frêle, een chique dame, met eigenzinnige trekjes. Zij maakte zelf haar kleding. Gek op dieren. Isa werkte indertijd kort als secretaresse voor Herman, haar latere man. Hij leidde de Universiteitsbibliotheek (UB). Zij scheelden heel veel jaar. Hij was bijna zo oud als haar ouders.’

Professor mr. Herman de La Fontaine Verwey (1903-’89) werd de eerste bijzonder hoogleraar boekgeschiedenis. Zijn weduwe verschafte mede fondsen voor een naar Herman vernoemde leerstoel (onderzoek middeleeuwse handschriften). Uit hun privécollectie verrijkte zij de UB en het Allard Pierson met zeldzame, kostbare banden. ‘Isa hield ook van mensen die van boeken houden’, zegt Kuitert. ‘Niet iedereen was welkom, ze kon heel resoluut zijn. Maar menig uitgever of boekenmaker zag na een theevisite de kosten van een project gedekt.’

Drukker/uitgever Jan de Jong van De Buitenkant tijdens de uitvaart: ‘Dan vroeg ze: wat heb je nodig? Dat rondde ze naar boven af, zodat ik ook bijzondere boeken kon maken. Geen mecenas die zei: doe maar lekker je ding. Ze wist waarom iets er moest komen.’ Hij vergaderde mee over jaarboeken van het Genootschap van Bibliofielen in ‘’t Vooronder’, haar souterrain, tussen boekenstapels. ‘Ze gedoogde ons mannen, en wond ons om haar vinger.’

Dierenvrienden

Aan excursies per bus van het genootschap nam ook Bibliopoes deel. Zwart-wit, een beetje in Lotjes tinten maar van pluche, stapte ze tijdens Isa’s dankwoord op batterijen ‘met flitsende oogjes en mieuwende geluidjes door het gangpad. Zonder poezen kan een mens niet leven, luidde haar standpunt’, zei auteur en vriendin Corinna van Schendel in de aula. Poezenverjaardagen werden in stijl gevierd. Herman raakte snel gehecht aan de ‘fluwelen huisgenoot’. ‘Daarna kwam Babette. Zij kreeg een eigen naambordje bij de voordeur en onderhield een prettige correspondentie met katten uit Isa’s vriendenkring. Isa zorgde voor enveloppen en postzegels.’

Ook voor paarden had Isa een zwak. Haar grootvader in Zeeland, waar ze als kind logeerde, was fokker. Sevenhuysen: ‘Ze herkende er soms later een, ergens ver weg.’ Aan Van Schendel vertelde ze laatste tijd met ontroering dat ze vroeger in Sint-Annen bij een weiland kwam. ‘Stevige Zeeuwse paarden met dikke billen kwamen uit de verte naar haar toe. Zij begroetten háár.’

Lotje is aan Van Schendel toevertrouwd. ‘Zij is gewend, ze logeerde hier vaker en hervat haar oude gewoontes, als spelen met een touwtje.’