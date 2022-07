Eigenzinnig, met flair en venijn en voor altijd Sonny Corleone

Het bloedige einde van Sonny Corleone in The Godfather, de beroemdste rol van de woensdag overleden acteur James Caan. Beeld Getty Images

Onvoorstelbaar feitje uit de carrière van James Caan, de woensdag op 82-jarige leeftijd overleden Amerikaanse acteur. Minder dan een maand voor de opnamen van The Godfather kozen de studiobonzen van Paramount hém als Michael Corleone, de bedachtzame jongste zoon van Don Vito. En dus niet Al Pacino. Gelukkig won regisseur Francis Ford Coppola de in het boek Leave the Gun, Take the Cannoli opgetekende worsteling met de studio om de casting van ’s werelds bekendste (misdaad)speelfilm. En mocht de Joodse slagerszoon Caan de rol van zijn leven spelen als die oudste zoon van de maffia-don, Sonny Corleone. Rusteloos, bronstig, explosief. Het afgetrainde karateka-lijf gestoken in sportief wit arbeidersgangster-hemdje, de spreekstijl los en swingend, héél anders dan de rest van de cast. Caans eigen toevoeging aan het script, zijn vrije klanknabootsing van een liquidatie, ‘bada bing!’, (‘zo hun hersens over je dure yuppenpak’), zou het later nog tot de bedrijfsnaam van Tony Soprano’s striptent schoppen in de tv-serie The Sopranos. Een gedoemde zoon, die Sonny; wel vaders kracht, maar niet diens geduld en intelligentie. De meest Amerikaanse zoon ook, qua uiterlijk: voorbestemd om de Italiaanse migrantenfamilie in de bovenlaag van de samenleving te installeren, als zijn driftige karakter niet steeds zo opspeelde.

En als de concurrerende clan Sonny dan doorzeeft in het eerste deel van The Godfather, in een van de meest memorabele en gewelddadige sterfscènes in de filmgeschiedenis, neemt zoon Michael die - uiteindelijk onmogelijke - taak op zich; gespeeld door de meer donkere Pacino, de acteur die ook echt van Siciliaanse en zelfs Corleoneaanse komaf is. Helemaal zoals Coppola de rolverdeling aanvankelijk ook had bedacht, de cineast die Caan al op de universiteit in New York had leren kennen en hem eerder een vroege hoofdrol schonk als lifter en oud college-footballster met hersenschade in The Rain People (1969).

Caan als Sonny Corleone (rechts) met Al Pacino als zijn broer Michael Corleone in The Godfather. Beeld AP

Eerste rol als zeeman

James Edmund Caan, geboren in 1940 en opgegroeid als zoon van Duitse migranten in een ruig deel van de New Yorkse stadwijk Queens, was de enige van de hoofdrolspelers uit The Godfather die wel in direct contact stond met échte Italiaans-Amerikaanse gangsters. De acteur groeide met ze op, raakte later ook bevriend met het hoofd van de Colombo-maffiafamilie; de peetvader van een van zijn zoons. Caan, die als uitermate sportief student geïnteresseerd raakte in acteren, begon zijn filmleven met een minirol als zeeman in Billy Wilders klassieke romantische komedie Irma la Douce (1966). Hij timmerde wel aan de weg, de eerste tien jaar van zijn carrière; een bijrol naast John Wayne in Howard Hawks western El Dorado (1966), een hoofdrol als astronaut in Robert Altmans Countdown (1967). Caan had flair, venijn, schwung. Maar er zaten aanvankelijk nauwelijks hits onder de titels waarin hij speelde. The Godfather (1972) veranderde alles en leverde hem ook zijn enige Oscarnominatie op. Die plotse sterrenstatus ging een poos mee, wat leidde tot rollen in de cult-sciencefiction Rollerball (1975) en het bij Deventer gefilmde oorlogsepos A Bridge Too Far (1977). Ondertussen sloeg de eigenzinnige Caan ook opvallend veel fraaie (hoofd)rollen af, in klassiek te worden films zoals The French Connection, Apocalypse Now, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Kramer vs Kramer. Hij regisseerde zelf ook één speelfilm, het lauw ontvangen Hide in Plain Sight (1980), waarin hij een gescheiden echtgenoot speelde van een vrouw die hertrouwt met een crimineel.

Depressie en drugs

In de jaren tachtig, nadat zijn zus overleed, raakte de acteur in een depressie, die hij poogde te dempen met drugs. Caan liep weg van de set en was jarenlang uit beeld in Hollywood. Hij haalde meer voldoening uit het coachen van het honkbalteam van zijn zoontje, zei de acteur er later over, maar dat verdiende niet genoeg. Dus toch maar een comeback: als de na een ongeluk door zijn ‘fan’ gevangen gehouden romanschrijver in Misery (1990), een van de beste Stephen King-verfilmingen. Daarna viel het werk nooit meer stil, met de gangsterrol als vaste en gevarieerde waarde: van de komische variant in Mickey Blue Eyes (1999), naast Hugh Grant, tot de wraakzuchtige vader van Grace (Nicole Kidman) die de populatie van het krijtstreep-stadje neer laat maaien in Lars Von Triers meesterwerk Dogville (2003).

Afgelopen februari sprak de Volkskrant nog met Caan, vanwege het vijftigjarig bestaan van The Godfather. De acteur, vrolijk en wat hardhorend, zag uit naar de opnamen van een nieuwe speelfilm van Coppola, Megapolis, waarin hij een rol zou gaan spelen. Hij sprak met liefde over de cineast: ‘Francis is mijn kleine goeroe’. En kon nog niks verklappen over de film, ‘ik zeg alleen dat het iets héél groots is’.

Of Coppola ondertussen al was aangevangen met draaien is niet bekend. Caan, die meer dan honderd rollen speelde, zal in ieder geval nog te zien zijn in de al gedraaide misdaadfilm Gun Monkeys.

De acteur, die vijf kinderen nalaat, huwde en scheidde vier keer.