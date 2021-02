Eigenaren malafide taalschool Rotterdam aangehouden

Beeld Sophia Twigt

Drie panden in Maassluis en Rotterdam zijn door de inspectie doorzocht. Ook is beslag gelegd op computers, telefoons, banktegoeden en administratie, meldt het Openbaar Ministerie.

De mannen worden naast fraude verdacht van onder meer valsheid in geschrifte. Het tweetal zou gesjoemeld hebben met facturen en valse verklaringen hebben opgegeven over deelnames aan cursussen. Er zouden onder meer lessen zijn gedeclareerd die nooit zijn gegeven. Ook zou de taalschool cadeaubonnen en geld aan cursisten hebben gegeven.

In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Immigranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringstraject. Dat betekent dat zij zelf een taalschool mogen uitkiezen. Inburgeraars krijgen daarvoor een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van maximaal 10.000 euro, onder de voorwaarde dat de taalschool een keurmerk heeft.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat daar op grote schaal mee wordt gefraudeerd. Taalscholen die voor een groot deel alleen op papier bestaan declareren cursussen die nooit hebben plaatsgevonden. Veel fraude wordt gepleegd door malafide taalscholen die het op een akkoordje gooien met de inburgeraars: in ruil voor het aftekenen van facturen voor niet-gegeven lessen krijgt de ‘cursist’ van de taalschool een deel van de opbrengst uitgekeerd. Dat maakt de kans op ontdekking van misbruik moeilijk.