Eigenaren Italiaanse staalfabriek lang vast om uitstoot kankerverwekkende stoffen

De staalfabriek van Ilva. Beeld Getty

De broers Fabio en Nicola Riva kregen respectievelijk 20 en 22 jaar gevangenisstraf opgelegd door een rechter in de zuidelijke stad Taranto. Het vonnis was de uitkomst van een vijf jaar durend proces over de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding voor de dood van ruim vierhonderd inwoners. Volgens artsen zouden ze als gevolg van de luchtvervuiling vroegtijdig zijn overleden.

Dioxines

Het bedrijf, ooit de grootste staalfabriek van Europa, stootte bijna een halve eeuw een dodelijk mengsel van kankerverwekkende dioxines en andere schadelijke stoffen uit. Volgens de rechter waren de broers op de hoogte van de gevaren voor de mensen die in de omgeving van de fabriek woonden, maar treuzelden zij uit financiële overwegingen met het nemen van maatregelen om de uitstoot tegen te gaan.

Ook een aantal andere Ilva-bestuurders kreeg celstraffen opgelegd. Het voormalige hoofd van de regio Puglia Nichi Vendola moet 3,5 jaar naar de gevangenis wegens zijn aandeel in de affaire.

Het ziet er naar uit dat de broers Riva in beroep zullen gaan tegen de uitspraak. Zij hebben steeds bestreden schuldig te zijn, maar tot nog toe hebben ze niet gereageerd op het vonnis.

‘Wereld op z’n kop’

Voormalig regiohoofd Vendola gaat in elk geval beroep aantekenen. Hij is verbolgen dat hij nu de rekening gepresenteerd krijgt voor de affaire. ‘Het is de wereld op zijn kop: mensen die zich voor het welzijn van Taranto hebben ingezet, worden nu zonder een snipper bewijs veroordeeld’, zei hij na het vonnis.

Ilva vestigde zich in de jaren zestig van de vorige eeuw in Puglia, in de hak van Italië, in het kader van een overheidscampagne om de armoedige regio een economische impuls te geven. Op het hoogtepunt produceerde de fabriek ruim tien miljoen staal per jaar. Maar in 2012 greep de overheid in nadat een schandaal was uitgebroken over de luchtvervuiling die het bedrijf produceerde.