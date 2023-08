Eigenaar zet Intertoys te koop na afgelaste beursgang moederbedrijf, later volgen ook Blokker en BCC

Een filiaal van Intertoys in Rotterdam in 2019, toen de speelgoedketen failliet was gegaan. Later volgde een doorstart en een overname door Michiel Witteveen. Beeld ANP

Dat bevestigt Witteveen na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Witteveen is topman en eigenaar van de Mirage Retail Group, waar naast Intertoys ook BCC en Blokker deel van uitmaken. Die ondernemingen zullen later te koop worden gezet, zegt Witteveen. ‘Het is tijd voor een ander, dat heeft ook met mijn leeftijd te maken. Je moet toch ergens een keer mee stoppen.’

Witteveen is al langer bezig om voor opvolging te zorgen. Eigenlijk wilde hij dat zijn Mirage Retail Group naar de beurs zou gaan, maar economische ontwikkelingen staken daar telkens een stokje voor. Gedurende corona hadden zijn bedrijven te maken met de gevolgen van herhaaldelijke lockdowns, daarna met inflatie en gestegen loonkosten. Daarom zag hij begin dit jaar toch af van een beursgang.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De verkoop van de individuele ketens die onderdeel uitmaken van de Mirage Retail Group is Witteveens alternatief voor een beursgang. Een deadline voor een verkoop van de bedrijven stelt hij zichzelf niet. Dat hij Intertoys nu als eerste te koop zet is omdat hij zegt ‘niets meer aan dat bedrijf te kunnen toevoegen’.

Na een faillissement en een doorstart is Intertoys volgens Witteveen nu ‘een fantastisch bedrijf dat er goed voorstaat en zeer winstgevend is’. Bij BCC en Blokker zit zijn werk er nog niet op, aldus Witteveen. Wanneer hij die bedrijven op de markt brengt, wil hij nog niet zeggen. Witteveen gaat ook niet in op de vraag of er al geïnteresseerde partijen zijn voor Intertoys.

Doorstart

Intertoys is opgericht in 1976 en maakte jarenlang onderdeel uit van de Blokker Holding. Met Bart Smit, ook eigendom van Blokker, behoorde het tot de grootste spelers in het Nederlandse speelgoedwinkellandschap. In 2017 werden de winkels van Bart Smit omgedoopt tot Intertoys.

Toch ging Intertoys niet lang daarna over de kop. Nadat een Britse investeerder het bedrijf had overgenomen, ging Intertoys in 2019 failliet. Onder een Portugese investeerder maakte het bedrijf een doorstart en niet lang daarna werd Witteveen met zijn Mirage Retail Group de eigenaar van de speelgoedwinkelketen.

Daarmee kwam Intertoys weer onder hetzelfde concern te vallen als Blokker, dat inmiddels was overgenomen van de familie Blokker door topman Witteveen. Mirage Retail Group is een voortzetting van de Blokker Holding.

Op dit moment telt Intertoys 220 winkels, waarvan zeventig in handen zijn van franchisenemers. In het afgelopen jaar draaide Intertoys een omzet van ruim 190 miljoen euro. Het boekte een brutowinst van 11,4 miljoen euro. De laatst bekende cijfers voor de complete groep zijn van het boekjaar 2021, toen er een kleine miljard euro omzet werd gedraaid, met een verlies 63 miljoen euro.