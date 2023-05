Eigenaar van Nederlands defensiebedrijf aangehouden en verdacht van smokkel naar Rusland

B. en Aratos Group ‘droegen bij aan de Russische oorlogsinspanningen en de ontwikkeling van nieuwe wapens’, aldus openbaar aanklager Breon Peace, hier in het midden. Beeld AP

De aanklacht tegen B., een Griek, is een van vijf aanklachten waar het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag mee naar buiten kwam. In februari heeft de Amerikaanse regering een speciale taakgroep opgericht die het weglekken van geavanceerde technologieën naar autoritaire staten moet tegengaan. Met name Rusland en China proberen de hand te leggen op militaire geheimen van Navo-lidstaten. Voor Rusland is dit alleen maar belangrijker geworden door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten kocht B. sinds 2017 meer dan tien soorten gevoelige Amerikaanse systemen in voor de Russische overheid en functioneerde hij als inkoopagent voor twee Russen die op een sanctielijst staan omdat ze werken voor Russische inlichtingendiensten. Het gaat volgens de FBI om zowel militaire goederen als spullen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Specifiek zou B. ‘geavanceerde elektronica en geavanceerde testapparatuur voor militaire toepassingen, waaronder quantumcryptografie en het testen van kernwapens, alsmede tactische slagvelduitrusting’ naar Rusland hebben gesmokkeld.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

B. kocht de materialen in via zijn bedrijf Aratos, een groep van defensie- en technologiebedrijven die zich onder meer bezighouden met satelliettechnologie, blockchain, en anti-dronesystemen. De groep heeft vestigingen in Nederland en Griekenland, beide Navo-lidstaten. In 2021 behaalde de Nederlandse dochtermaatschappij Aratos Systems BV de finale van een Navo-competitie voor ruimtevaarttoepassingen met een voorstel voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain in satellieten en ruimtevaartuigen.

Bij aankoop van de systemen beweerde B. dat Aratos ze zelf zou gebruiken en ze niet door zou verkopen of zou gebruiken voor de ontwikkeling van wapens. In werkelijkheid verkocht hij de systemen door aan Russische onderzoeksinstituten op het gebied van quantum- en nucleaire technologie en bedrijven gelieerd aan Russische inlichtingendiensten. B. en Aratos Group ‘speelden dubbelspel’, aldus openbaar aanklager Breon Peace, en ‘droegen bij aan de Russische oorlogsinspanningen en de ontwikkeling van nieuwe wapens’.

Rond 2017 werd B. volgens de Amerikanen gerekruteerd door Russische inlichtingendiensten. In december van dat jaar zou hij een email hebben ontvangen van een aan Russische inlichtingendiensten verbonden bedrijf, waarin hij wordt verzocht om in zijn eentje naar Moskou te komen ‘aangezien de agenda gevoelig zal zijn’.

De Telegraaf schrijft op basis van een interne brief aan leden dat Aratos inmiddels is geschorst als lid van de NIDV, de Nederlandse koepelorganisatie voor defensiebedrijven. Een lid van de NIDV spreekt tegen de krant van ‘een mol midden in de Nederlandse defensie-industrie’.

Momenteel zit B. vast in Parijs in afwachting van een uitleveringsprocedure naar de Verenigde Staten. Daar wordt hij verdacht van fraude en smokkel. De websites van Aratos Group zijn inmiddels uit de lucht gehaald.