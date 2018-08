Eigenaar lekkende olietanker in haven Rotterdam wil slechts deel schade betalen

Eind juni botste de tanker op de aanlegsteiger van de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied. Het schip was niet geladen, maar er stroomde wel ruim 200 duizend liter van haar eigen brandstof in het Rotterdamse havenwater. Daarop volgde een grote en kostbare schoonmaakoperatie. Een deel van de vervuilde oevers moet worden vervangen. Bijna duizend zwanen moesten worden schoongemaakt, na besmeurd te zijn geraakt met de stookolie.

Eigenaar NCC uit Saoedi-Arabië en de Noorse exploitant rederij Odfjell beroepen zich op internationale verdragen en Nederlandse wetgeving die grenzen stelt aan de aansprakelijkheid van olievervoerders in het geval van ongelukken. De beperkingen zijn ingesteld om scheepvaart en handel niet te ontmoedigen. NCC heeft bij de rechtbank van Rotterdam een verzoek tot beperking van de aansprakelijkheid ingediend. Een woordvoerder van Odfjell spreekt van een ‘complex juridisch geval’.

Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat willen wel volledige vergoeding van de schade. Een woordvoerder van de Rotterdamse haven: ‘Daar houden we ze aan.’ Om de schadevergoeding af te dwingen, heeft het Havenbedrijf beslag laten leggen op een ander schip van NCC, een tanker in de Verenigde Staten. In de claim van 23 juli wordt gerept van een schade van ‘ten minste 29 miljoen euro’ aan opruimkosten en mogelijke schadeclaims van bedrijven die werden gehinderd door het ongeval. Ook wordt melding gemaakt van mogelijke boetes. De bemanning van de tanker wordt in de claim ‘incompetent en onachtzaam’ genoemd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de lekkage uit de 183 meter lange tanker. Ook wordt gekeken naar de afhandeling van de zaak, inclusief eventuele schadevergoeding.

De Bow Jubail is na een reparatie weer volop in de vaart. Vorige week vertrok de tanker uit Houston in de Verenigde Staten. Eindbestemming is de haven van Antwerpen.