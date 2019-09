Eigenaar (82) groen huis moet muren overschilderen

Ineke van Amersfoort. Beeld Marjon Bolwijn

De rechtbank vindt dat de groene kleur van het huis in de wijk Boatex in strijd is met de Welstandsnota van de gemeente Den Helder, waarin staat dat er geen sterk contrasterende en felle kleuren zijn toegestaan in deze wijk. De vrouw moet voor 22 oktober haar woning hebben overgeschilderd in een andere kleur, die ze eerst ter beoordeling moet voorleggen aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.

De 82-jarige Ineke van Amersfoort zegt ‘verdrietig’ te zijn over deze uitspraak. ‘Er is kennelijk nog willekeur in ons land.’ Een van haar bezwaren tegen het dwangbevel van de gemeente om haar buitenmuren een lichtere kleur te geven, was dat in de buurt ook huizen in rood, zwart en geel zijn geschilderd. Ze had een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen omdat ze zich in haar vrijheid voelt aangetast.

Enkele buurtbewoners hadden twee jaar geleden bezwaar gemaakt tegen het appelgroen waarin de vrouw haar huis had laten verven. Daarop stelde de gemeente een onderzoek in. De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit oordeelde na onderzoek dat de kleurkeuze ‘in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand’. De commissie sprak van een ‘welstandsexces’. De rechtbank geeft de gemeente daarin gelijk en stelt dat er daarom sprake is van een overtreding van artikel 12 van de Woningwet.

Appeltjesgroen mag niet: ‘welstandsexces’ is een overtreding van artikel 12 van de Woningwet. Beeld Marjon Bolwijn

De 82-jarige Ineke van Amersfoort heeft sinds ze 43 jaar geleden in de waterrijke wijk Boatex in Den Helder kwam wonen, altijd haar huis in een opvallende kleur geverfd. Toen ze in 2007 de cyclaamroze buitenmuren liet overschilderen met lichtgroen, kwam er voor het eerst protest van enkele buurtbewoners. De welstandscommissie oordeelde dat haar kleurkeuze door de beugel kon. Tien jaar later, toen er een iets fellere groene laag overheen ging, kreeg een bezwaarmakende buurman wel gelijk van de welstandscommissie.

Verantwoordelijk wethouder Remco Duijnker zegt dat de uitspraak een einde maakt aan een jarenlange discussie over de kleur van de gevels in deze wijk. ‘Boatex kenmerkt zich door de specifieke kleuren. Die benadrukken de eenheid en het harmonieuze beeld van deze bijzondere wijk.’