Eigen Huis: Banken berekenen ‘strafrente’ voor verduurzamen woning – of weigeren extra leenbedrag

Een hypotheeklening mag wettelijk 6 procent hoger zijn dan de waarde van de woning als het extra geld wordt besteed aan maatregelen voor het besparen van energie, zoals isolerend glas. Volgens Eigen Huis wil 30 procent van de huizenkopers daarvoor extra geld lenen. Door het weigeren van een extra hoge lening of het berekenen van ‘strafrente’ kunnen zij afzien van verduurzaming van hun woning. De vereniging roept banken en andere geldverstrekkers in een brief aan minister Ollongren van Wonen op om de financiële drempels weg te nemen.

Eigen Huis concludeerde dat 8 van 31 onderzochte geldverstrekkers de extra leenfaciliteit weigert te verstrekken aan huizenkopers. Dat zijn ING, Aegon, Argenta, Moneyou, Tulp Hypotheken, Van Lanschot, Philips Pensioenfonds en Lloyds Bank. Negen anderen berekenen voor een verduurzamingshypotheek een ‘soms forse meerprijs.’ Dat betekent dat het ‘grootste voordeel van de energiebesparing naar de bank gaat in plaats van naar de klant.’

Opslag

Bij veertien van de bekeken geldverstrekkers is het wel mogelijk om extra te lenen voor energiebesparing, zonder dat daarvoor een hogere hypotheekrente moet worden betaald.

SNS is een van de duurdere geldverstrekkers die een opslag rekent voor een extra leenbedrag, becijferde Eigen Huis. Iemand die een woning koopt met een waarde van 300 duizend euro kan maximaal 318 duizend euro lenen, aldus de vereniging, mits het extra geld wordt besteed aan isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Als het huis daarmee wordt gepromoveerd van energielabel F naar energielabel B, door bijvoorbeeld dak-, gevel-, en vloerisolatie en het aanbrengen van HR++ glas, zal de jaarlijkse energierekening met ruim 1.300 euro dalen dalen.

Extra kosten

Bij SNS betalen klanten voor de extra lening de hoogste renteopslag. Deze bank berekent over de gehele hypotheek 0,55 procent bovenop de normale rente, waardoor de jaarlijkse lasten 1.750 euro bruto stijgen. De netto hypotheeklast zal daardoor in veel gevallen ruim 1.000 euro omhoog gaan. Door die extra kosten worden huisbezitters ontmoedigd in het verduurzamen van hun woning: ‘Je terugverdientijd loopt namelijk op tot meer dan vijftig jaar.’

SNS Bank gaat onderzoeken of ze de financiering van duurzame maatregelen niet toch goedkoper kan maken. ‘Het is wel gek als je voor verduurzaming net zoveel rente kwijt bent als voor de financiering van een restschuld’, zegt een woordvoerder van de bank. De bank is volgens hem slachtoffer van een nieuwe, klantvriendelijker renteberekening. ‘Wij passen sneller dan vroeger renteverlaging toe als de schuld ten opzichte van de marktwaarde lager wordt, bijvoorbeeld door aflossing van de lening. Dat is gunstig voor de consument, maar tegelijkertijd ben je door deze fijnmaziger tariefklassen boven de 100 procent lening duurder uit. Voor verduurzaming ben je nu net zoveel kwijt als voor financiering van een restschuld. We gaan daarom die hele duurzaamheidsportefeuille nu opnieuw bekijken.’