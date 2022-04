Eieren schilderen tussen de brokstukken: ‘Vindt Jezus het goed dat we Russen doden met snipers?’

Bij de paasmis hangen vaandels van het Oekraïense leger in de kerk. De oorlog tekent het orthodoxe Paasfeest, afgelopen weekend, dat voor de gelovige Oekraïners nu belangrijker is dan ooit. ‘Het paasverhaal, de lijdensweg van Jezus, past goed bij ons zelfbeeld.’

Op een berg aan de rand van het West-Oekraïense dorpje Mykolaev staat een metershoog ei. Het is een kapel in de vorm van een traditioneel Oekraïens paasei, een pysanka. Martha Bilska (29), gekleed in een jurk met Oekraïense borduursels, loopt de kapel uit en kijkt uit over het dorpje van haar ouders. Ze komt hier vaak na het zondagse paasontbijt met haar familie, om te bidden. ‘En dat is nu belangrijker dan ooit.’

Pasen, dat hier een week later valt dan in Nederland, is een belangrijke feestdag voor Oekraïners. Maar dit jaar zaten veel families niet samen aan de paastafel, omdat veel vrouwen en kinderen gevlucht zijn naar het Westen, en veel mannen vechten aan het front.

Toch probeerden mensen samen te komen, naar de kerk te gaan, en waar mogelijk, paaseieren te schilderen. Voor veel Oekraïners staat de pysanka voor alles wat er op dit moment bedreigd wordt: hun cultuur, geloof en geschiedenis.

Martha is Grieks-Katholiek, een oosters-katholieke kerkstroming die het gezag van de Paus erkent, maar niettemin sterk verwant is aan het orthodoxe geloof. Normaliter gaat ze met haar gezin – man Roman (36), dochters Kvitka (5) en Dzwinka (3) – op de zaterdagavond voor Pasen urenlang verschillende kerken af om te bidden. Dit jaar kon dat niet vanwege de avondklok.

De paaslunch in het gezin van Martha en Roman. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Er zijn verschillende redenen waarom Pasen zo belangrijk is voor Oekraïners. De Oekraïense bevolking is gelovig, vooral hier in West-Oekraïne, het kwart van het land dat veel minder lang deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, en waar religie minder lang onderdrukt werd. Daarnaast zien veel Oekraïners zichzelf als een volk dat in de geschiedenis altijd geleden heeft. ‘We hebben altijd gevochten voor onze vrijheid, en hebben daar altijd een hoge prijs voor betaald. Het paasverhaal, de lijdensweg van Jezus, past goed bij dit zelfbeeld’, zegt Martha. Ten slotte hechten Oekraïners erg aan hun boerenidentiteit. Het eieren verven en het borduren van kleedjes en vyshavankas (traditionele geborduurde blouses ) verwijzen daarnaar.

Boeken gelezen

Het jonge gezin-Bilska heeft sinds de invasie aardig wat omwentelingen meegemaakt, vertelt Martha terwijl ze in de keuken van haar nieuwbouwwoning in Lviv eieren kookt voor haar dochters om te beschilderen met bijenwas en ecoline. De stad werd gebombardeerd, het luchtalarm ging dagelijkse diverse keren af en dochter Kvitka weigerde de eerste vijf dagen te praten. ‘Toen ze weer tot zichzelf kwam, vroeg ze me of Jezus het wel goed vindt dat we Russen doden met snipers’, zegt Martha. ‘Ik moest even nadenken. En toen zei ik: als mensen je land binnenvallen, dan vindt Jezus dat wel goed.’

Roman Bilska speelt met zijn kinderen bij de kapel. Beeld Giulio Piscitelli

Vader Roman is door de oorlog zijn baan kwijt. Hij doet nu veel vrijwilligerswerk, zoals het organiseren van voedseltransporten naar het front. Over zijn aanstaande mobilisatie wil hij maar weinig kwijt. Ja, hij zal zijn land verdedigen als het nodig is. Hij loopt naar de boekenkast in zijn werkkamer en laat zien wat hij recentelijk heeft gelezen: boeken over de Tweede Wereldoorlog van Timothy Snyder, Svetlana Aleksijevitsj en Erich Maria Remarque. ‘Natuurlijk ben ik bang. Ik kan wel veel lezen, maar ik ben niet voorbereid.’

Geschiedenis is nooit afgelopen

De kerken van Lviv zien er dit jaar met Pasen anders uit. Zo laten mensen In de kerk van de Heilige Apostelen Peter en Paul hun mandjes met eieren en paasbrood zegenen tegen een achtergrond van vaandels van het Oekraïense leger en een Oekraïense vlag met de tekst ‘God en Oekraïne boven alles’.

Bij de uitgebreide paasdis heeft Martha’s familie het de volgende ochtend vooral over de oorlog, en dat het een schande is dat de Russen geen paasbestand wilden sluiten toen de Oekraïners daarom vroegen. Dat ze doorgingen met bombarderen geeft wel aan dat Russen geen echte christenen zijn, concludeert de tafel unaniem. En ze vertellen over grootouders die vroeger al vervolgd werden door de Russen. De overgrootvader van Martha bijvoorbeeld. Hij was een priester en moest ondergronds prediken omdat hij anders riskeerde om naar de Goelag te worden afgevoerd. ‘Ze proberen nog steeds Oekraïners en onze cultuur te vernietigen’, zegt Martha’s vader Juri (60). ‘De geschiedenis herhaalt zich niet, ze is nooit afgelopen.’