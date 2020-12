Egyptische zanger voor de rechter omdat hij op de foto ging met Israëlische beroemdheden

De foto van de zanger Mohamed Ramadan met de Israëlische voetballer Diaa Saba. Beeld AFP

Het gaat om twee plaatjes. Op de ene staat Ramadan arm in arm met de Israëlische voetballer Diaa Saba, en op de andere omhelst hij de Israëlische zanger Omer Adam. De foto's zouden op het dakterras van een restaurant in Dubai zijn gemaakt door een journalist uit de Verenigde Arabische Emiraten, en ze werden gepubliceerd op de Arabischtalige account van de staat Israël op Facebook en Twitter met de tekst: ‘Kunst brengt ons altijd samen’.

Kort daarna stond het hele regio op zijn achterste benen. De afgelopen maanden heeft Israël formeel vrede gesloten met verschillende Arabische landen, en met Egypte gebeurde dat zelfs al in 1978, maar de relatie met de joodse staat ligt bij veel Arabieren nog steeds gevoelig. Veel van hen beschouwen de normalisering van de betrekkingen als verraad aan de Palestijnen.

Zo vroeg de Egyptische journalist Mustafa Bakry op Twitter aan de zanger Ramadan of hij niet wist dat ‘er een Arabische populatie van hun land is verdreven, dat het land werd bezet en hun heiligdommen ontheiligd’. De bekende televisiepresentator Ahmed Moussa noemde de actie ‘een misdaad’ en riep op tot maatregelen om ‘verdere interactie’ met Israëliërs te voorkomen.

Kort hierop deed een advocaat aangifte tegen Ramadan, en werd hij geschorst door de artiestenvakbond. De zanger zelf plaatste een foto van zichzelf in legeruniform op Facebook (tussen 1948 en 1973 waren er vier oorlogen tussen Egypte en Israël), en schreef dat hij de mannen waar hij mee op de foto was gegaan helemaal niet kende, en geen idee had dat zij afkomstig waren uit Israël. ‘Ik was in een Arabisch land’, verklaarde hij. Als Ramadan het wel had geweten, zou hij volgens eigen zeggen nooit met hen hebben geposeerd.

Ongeloof

In Israël is vol ongeloof op de ophef gereageerd. ‘Geloven jullie werkelijk dat de Palestijnen iets hebben aan kritiek op deze zanger?’, zegt Lion Ben Dor van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in een video op de Arabischtalige account van Israël. ‘Zijn jullie je ervan bewust dat jullie belangrijke veranderingen negeren? Waar zijn jullie bang voor?’