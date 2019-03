Egyptische schrijver Al Aswani vervolgd: ‘Mijn enige misdaad is dat ik schrijver ben’

Alaa Al Aswani in 2011. Foto EPA Beeld EPA

‘Ja, ik word beschuldigd in een militaire strafzaak’, schrijft Al Aswani op de website van Deutsche Welle. ‘Ik moet voor een militair tribunaal verschijnen wegens belediging van het staatshoofd en ophitsing tegen het regime.’

Volgens de schrijver wordt hij aangeklaagd naar aanleiding van zijn laatste roman I ran to the Nile en artikelen die hij schreef voor de website van Deutsche Welle. ‘Mijn enige misdaad is dat ik schrijver ben, dat ik mijn mening geef en op iedereen kritiek lever die dat verdient, zelfs als het meneer Sisi zelf is.’

Het Yacoubian

De 61-jarige Al Aswani is een van de beroemdste Arabische schrijvers. Zijn in 2002 verschenen tweede roman The Yacoubian Building (Nederlandse vertaling Het Yacoubian) was internationaal een groot succes. Aan de hand van de bewoners van een flatgebouw in Caïro behandelt hij gevoelige onderwerpen als corruptie en het vervalsen van verkiezingen.

De verfilming van het boek in 2006 was in Egypte een enorme hit. Boek en film speelden een belangrijke rol in de aanloop naar de volksopstand van januari 2011 in Egypte. Al Aswani was in 2004 een van de oprichters van de democratische beweging Kefaya (Genoeg), een belangrijke wegbereider van de opstand.

Democratie is het antwoord

Al Aswani schreef jarenlang kritische columns in diverse Egyptische kranten. Vóór 2011 sloot hij al zijn columns af met de zin ‘Democratie is het antwoord’. Ook na 2011 lag hij geregeld overhoop met de autoriteiten. In 2015 kreeg hij een verbod om nog langer op de staatstelevisie te verschijnen. Ook moest hij zijn wekelijkse column in de krant Al Masry Al Youm staken.

De toestand onder president Al-Sisi, in wie hij aanvankelijk vertrouwen had, noemde hij bij die gelegenheid ‘erger’ dan onder dictator Hosni Mubarak, de in 2011 afgezette president. ‘Vrijheid van meningsuiting bestaat niet meer’, zei hij. Zijn laatste roman is in Egypte verboden.

Al Aswani is tandarts. Hij heeft nog altijd een tandartspraktijk in Caïro.