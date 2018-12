Egypte roept een halt toe aan de verkoop van gele hesjes

Vuurwerk op het Tahrirplein in Caïro na de verkiezingen in juni 2012, waar Mohamed Morsi als president werd verkozen. Beeld AFP

‘De politie kwam hier een paar dagen geleden om te vertellen dat we geen gele hesjes meer mogen verkopen’, zei een handelaar in Caïro tegen journalisten van persbureau AP. Ook andere verkopers van veiligheidsproducten gaven toe dat hen was opgedragen de inmiddels beruchte outfit uit de schappen te halen. Alleen met expliciete toestemming van de politie mogen ze nog over de toonbank. Wie deze nieuwe regels overtreedt wordt ‘bestraft’, al is het niet duidelijk hoe.

De maatregel toont aan hoe groot de angst is voor een nieuwe revolutie in Egypte. Het is nog niet zo lang geleden dat op het Tahrirplein in Caïro de geest uit de fles ontsnapte. Massa’s mensen overspoelden de straten, kwaad om corruptie, armoede, gebrek aan toekomstperspectief en een repressieve regering. Binnen een maand trad president Mubarak af, die het land dertig jaar lang op autocratische wijze had geleid.

IJzeren vuist

De huidige president, Abdul Fatah al-Sisi, heeft die revolutie voortdurend in het achterhoofd. Sinds zijn aantreden in 2014 regeert de oud-maarschalk met ijzeren vuist om nieuwe opstanden te voorkomen. Critici van het regime worden de mond gesnoerd. Duizenden islamisten en pro-democratische activisten zijn opgesloten.

Opstanden monden altijd uit in grotere problemen, vertelt de president de bevolking steeds. Niemand wil toestanden zoals in Syrië, Jemen en Libië. Onlangs zei hij voor het eerst publiekelijk dat de Egyptische opstand van 2011 het land economisch en politiek in grote chaos heeft gestort.

Die opvatting weerspiegelt zich ook in hoe de Egyptische media – die veelal de boodschap van het regime vertolken – de huidige ontwikkelingen rondom de gele hesjes in Frankrijk verslaan. De nadruk ligt op de plunderingen en het geweld van de demonstraties, niet op de dieperliggende oorzaken van de onvrede.

Aanstaande 25 januari wordt de Egyptische revolutie zoals elk jaar weer herdacht. Dan zullen de straten van Caïro net zoals de afgelopen twee jaar weer gevuld zijn met soldaten en politieagenten om de boel in de gaten te houden. Het verbod op de verkoop van gele hesjes geldt in ieder geval tot die tijd.