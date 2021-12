Egypte belooft betere mensenrechten, maar stuurt prominente activisten weer de cel in

Alaa Abdel-Fattah tijdens een conferentie in Caïro. Maandag werd de prominente blogger en activist tot vijf jaar cel veroordeeld. Beeld AP

Mohamed al-Baqer, die eerder optrad als de advocaat van Abdel-Fattah, en de blogger Mohammed Ibrahim (die beter bekendstaat als ‘Oxygen’) moeten beiden vier jaar de cel in. Alle drie de mannen worden beschuldigd van het verspreiden van valse informatie, waarmee zij de nationale veiligheid zouden hebben ondermijnd. Er is geen mogelijkheid om tegen het vonnis in beroep te gaan, de straf kan alleen ongedaan gemaakt worden door president Abdel Fatah al-Sissi zelf.

Abdel-Fattah komt uit een familie van activisten: zijn vader was een mensenrechtenadvocaat en zijn moeder, een professor, maakt zich ook hard voor de ontwikkeling van de democratie. Zijn jongere zus, Sanaa Seif, werd in maart veroordeeld voor het verspreiden van nepnieuws, misbruik van sociale media en het beledigen van een politieman in functie. Zij wordt binnenkort waarschijnlijk vrijgelaten.

Internationale bekendheid als blogger

Abdel-Fattah zelf verwierf internationale bekendheid als blogger. Hij werd in 2006 voor het eerst in de gevangenis gezet omdat hij meedeed protesten tegen de autoritaire regering van Hosni Mubarak, die op dat moment nog aan de macht was. In 2011 werd hij opnieuw opgepakt, zijn internetactivisme droeg in datzelfde jaar bij aan de val van de dictator.

I keep thinking of Egyptian blogger Mohamed Oxygen. Since February 2020, authorities have denied him all family visits. And so in August of this year, he attempted to commit suicide.



Today, he was sentenced to 4 years in prison--a verdict that cannot be appealed. pic.twitter.com/fi9puHXzld — Mai El-Sadany (@maitelsadany) 20 december 2021

Uiteindelijk kreeg Abdel-Fattah vijf jaar cel omdat hij had meegedaan aan betogingen, terwijl de wet dat verbood. In 2019 werd hij vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich elke avond zou melden bij het lokale politiebureau. Daar heeft hij maandenlang elke nacht geslapen, maar daarna werd Abdel-Fattah toch weer gearresteerd.

‘Mijn zoon is een van de duizenden politieke gevangenen in Egypte’, schreef zijn moeder Laila Soueif vorige week in een essay dat is gepubliceerd door The New York Times. ‘Hij zit daar meer dan zeven jaar, onder verschillende regeringen, met weinig hoop op vrijlating. Zijn misdaad is dat hij, net als miljoenen andere jonge mensen in Egypte en ver daarbuiten, geloofde dat een andere wereld mogelijk was. En hij had de moed om te proberen deze dichterbij te brengen.’

Retweet was verspreiden valse informatie

Abdel-Fattah zat op dat moment nog in voorarrest voor de misdaad waarvoor hij nu is veroordeeld. Het verspreiden van die valse informatie, zo heeft zijn familie nu begrepen, was het retweeten van een bericht over een gevangene die na martelingen is overleden in dezelfde gevangenis waar hij nu ook wordt vastgehouden. ‘De rechter was zo laf dat wij niet eens over het vonnis werden geïnformeerd’, zei zijn zus Mona Seif maandag.

De regering van al-Sissi, die de macht in 2014 greep, probeert de laatste tijd haar imago op het gebied van mensenrechten op te poetsen. Enkele dagen voordat de Amerikaanse regering bekendmaakte dat zij nieuwe voorwaarden verbond aan de donatie van zo’n 130 miljoen dollar (115 miljoen euro), onderdeel van 1,3 miljard dollar (1,5 miljard euro) die het land jaarlijks krijgt, kwam Egypte met een nieuwe mensenrechtenstrategie.

Volgens lokale en internationale activisten is er echter weinig veranderd. Zo is de staat van beleg in Egypte, die al vier jaar voortduurde, opgeheven, maar de president en de veiligheidsdiensten hebben verregaande bevoegdheden gekregen om protesten neer te slaan en de media klein te houden. Er zijn ook meerdere prominente activisten vrijgelaten, maar duizenden anderen zitten nog steeds gevangen.

Vorige week twitterde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken nog dat het verwachtte dat Mohamed al-Baqer en zijn twee medeverdachten een eerlijk proces zouden krijgen. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde fel en noemde het ‘onredelijke bemoeienis met een interne Egyptische kwestie’ die de onafhankelijkheid van de Egyptische justitie ondermijnt.