Egmonders na verstrekkende zege in stikstofzaak: ‘Wij waren nimby’s, dus wij moesten onze kakel houden’

De bouwlocatie van 163 woningen die in Egmond aan den Hoef tegen de duinen hadden moeten verrijzen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Had de gemeente Bergen maar geluisterd naar de omwonenden van het Delversduin in Egmond aan den Hoef, in plaats van ze weg te zetten als een stel nimby’s, dan was het historische vonnis dat het tapijt wegtrekt onder het Nederlandse stikstofbeleid er wellicht nooit gekomen. Want de negen Egmonders die vrijdag zegevierden in de Haarlemse rechtszaal voelen zich absoluut geen nimby’s, kort voor ‘Not In My Back Yard’.

‘Het is volstrekt onterecht om ons zo neer te zetten’, zegt een van hen, Jeroen de Vries (58), die in het dagelijks leven werkt als jurist bij Buitenlandse Zaken, in welke hoedanigheid hij begin april nog optrad als waarnemer voor de OVSE bij de door premier Viktor Orbán gewonnen Hongaarse verkiezingen.

Jeroen de Vries, bewoner van het Delversduin in Egmond aan den Hoef: 'Wij wilden ons niet als makke schapen laten slachten.' Beeld -

‘Natuurlijk zijn wij gebaat bij een mooi uitzicht op de duinrand, daar hebben wij indertijd ook de hoofdprijs voor betaald met onze woningen. Maar het gaat ons ook om de toekomstige generaties, en om het behoud van een van de laatste restanten natuur in Nederland. De gemeente Bergen vertikte het echter om daar met ons over in gesprek te gaan. In de ogen van sommige vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder raadsleden, waren wij nimby's, dus wij moesten onze kakel houden.’ De gemeente Bergen, aan wie de Volkskrant dit artikel voorlegde, zegt zich van commentaar te willen onthouden.

De Vries en consorten peinsden er niet over om zich als ‘makke schapen te laten slachten’. Samen met hun advocaat Oscar Minjon stapten ze naar de rechter om een stokje te steken voor het nieuwbouwproject Delversduin, waarvoor de gemeente 163 huizen wilde bouwen in de Egmondse binnenduinrand, pal bij De Vries voor de deur.

Verstrekkende gevolgen

Dat de rechtbank de Egmondse bewoners in het gelijk stelde, kan ‘verstrekkende’ gevolgen hebben, verwacht Minjon. Door de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur, dacht de overheid genoeg te hebben bespaard op de uitstoot van stikstof om tienduizenden woningen te kunnen bouwen. De rechter ging daar in het geval van Delversduin niet in mee. ‘Als de Raad van State de visie van de rechtbank deelt, dan komt de rechtmatigheid van alle bouwvergunningen die de overheid op deze grond heeft verleend in de lucht te hangen.’

Was de stikstofuitstoot voor de Egmondse bewoners niet simpelweg een stok om de gemeente Bergen mee te slaan, en zo de bouw van de horizonvervuilende woonwijk te beletten? ‘We hebben natuurlijk alles aangegrepen wat mogelijk was om de bouw tegen te houden’, zegt De Vries. ‘Maar het was de gemeente zelf die het stikstofargument te berde bracht, als een manier om de bouw te vergoelijken. Ze zeiden: er mag nu minder hard gereden worden op de A9, dus komt er stikstofruimte vrij, en die kunnen wij benutten voor extra woonruimte. Daar klopte alleen helemaal niets van, want op dat stuk van de A9 werd altijd al maximaal 100 gereden, dus er viel helemaal geen snelheidsvermindering weg te strepen.’

‘Als de gemeente maar bereid was geweest tot een constructieve dialoog, dan zouden we best open hebben gestaan voor een compromis’, zegt De Vries. ‘We stonden sowieso open voor nieuwbouwwoningen op het voormalige azc-terrein, naast het Delversduin. En bouwen in het Delversduin zelf had misschien ook nog gekund, alleen werden wij aanvankelijk geconfronteerd met twee-onder-een-kapwoningen met een gevelhoogte van 11 meter, waardoor het zicht op de duinen verloren zou gaan.’

Alternatieve bouwlocaties

Vanuit toeristisch oogpunt schaadde het nieuwbouwproject het hoge ansichtkaartgehalte van Egmond, vindt De Vries. ‘Egmonders zijn voor een deel afhankelijk van het toerisme. Het uitzicht op de duinen en de bollenvelden is toch wat Egmond aantrekkelijk maakt voor toeristen. En veel bewoners hier genieten van de duinen, ze lopen er met hun hondje en genieten van de ruimte. Ik snap dat die ruimte met het oog op woningbouw op een gegeven moment misschien minder moet worden, maar alles in een keer helemaal dichtbouwen is onnodig. We moeten niet het voorbeeld van België volgen, waar het zicht op de duinen vrijwel volledig is vernietigd door woningbouw. Dan maak je Egmond een dertien-in-een-dozijn-dorp, waar geen dagjesmens meer naartoe wil.’

Daar komt bij dat er alternatieve bouwlocaties zijn in Egmond, meent De Vries. ‘In de oude dorpskernen is er, met een beetje daadkracht en goede wil, genoeg ruimte om woningbouw te plegen. Denk aan leegstaande schoolgebouwen, voormalige bibliotheken, oude brandweerkazernes en parkeerplaatsen. Door daar nieuwe huizen te realiseren, ontzie je de natuur.’

De Vries hoopt dat overheden lering trekken uit het gevoelige verlies van de provincie Noord-Holland in de rechtszaal. ‘Wij zijn steeds weggezet als lastige burgers. Als we al mochten vertellen wat we van het project vonden, werd er niets mee gedaan. ‘Bemoei je er niet mee’, kregen we te horen van de projectleider van de gemeente, ‘ik ben hier al tien jaar mee bezig’.’

‘We zijn jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd’, resumeert De Vries. ‘Als we om informatie vroegen dan kregen we die niet. Dan moesten we een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur, en dat duurde eindeloos. Als de gemeente in al die jaren enigszins een luisterend oor had getoond, dan zouden we waarschijnlijk nooit naar de rechter zijn gestapt. Maar als je telkens te horen krijgt dat je je er niet mee moet bemoeien, dan zet je als burger toch de hakken in het zand.’