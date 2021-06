Efteling vervangt attractie Monsieur Cannibale voor Sinbad de Sailor na racisme-beschuldiging

De omstreden 'Monsieur Cannibale' attractie in de Efteling. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de golf van de Black Lives Matter-beweging in de zomer van vorig jaar werd een petitie om ‘Monsieur Cannibale’ het park uit te krijgen meer dan 1.500 keer ondertekend. ‘Monsieur Cannibale’, een uitgezakte, boosaardige en zwarte kannibaal met een lepel door zijn neus, zou problematisch en racistisch zijn.

Toen liet de Efteling de kritiek nog van zich afglijden. ‘De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet’, zei een woordvoerder.

Met de langverwachte uitbreiding van de Efteling komt het vervangen van ‘Monsieur Cannibale’ er toch. De draaimolen met gekleurde kopjes als wagentjes gaat deze zomer in restauratie en komt in de winter terug zonder de kannibaal. In zijn plaats komt ‘Sinbad de Zeeman’, een mythisch figuur uit de verhalen van 1001 nacht.

Een maatschappelijk aanleiding heeft dat niet zozeer, volgens de Efteling. Een woordvoerder laat weten dat ‘Monsieur Cannibale’ vooral technisch niet zo toekomstbestendig meer was en sowieso aan onderhoud toe was. De wissel van Cannibale voor Sinbad past ook beter in de de nieuwe themagebied waar de attractie na de uitbreiding in komt te staan. Dat de attractie daarmee beter aansluit op de maatschappelijke discussie is ‘mooi meegenomen’, aldus de woordvoerder.

Naast de aanpassing van ‘Monsieur Cannibale’ krijgt in de eerste fase van het uitbreidingsplan ook het Avonturen Doolhof een Sinbad-thema en krijgt horecalocatie Panorama een opknapbeurt. De eerste ronde van het vernieuwen en uitbreiden van de Efteling zal in totaal zo’n 2,8 miljoen euro kosten.

De Efteling in het Brabantse Kaatsheuvel is een van de meest bezochte attractieparken van Europa. Een van de succesfactoren is de betoverende manier waarop de Efteling de – jonge en oude – bezoekers mee kan slepen naar werelden ver hiervandaan. Keerzijde is dat de blik op die werelden anno 2021 volgens critici nogal westers, stereotiep, ietwat achterhaald en zelfs racistisch is. In 2019 haalde de Efteling al de spleetogen en neusringen uit de Aziatische en Afrikaanse poppen van de attractie ‘Carnaval Festival’.