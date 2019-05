Efteling haalt spleetogen en neusringen uit Carnaval Festival, maar Monsieur Cannibale blijft

Led-verlichting in plaats van halogeen, een likje verf voor de wachtrij en een nieuwe plek voor het fotomoment. Net voor haar 35ste verjaardag heeft Eftelingattractie Carnaval Festival een grote onderhoudsbeurt gekregen, om haar weer ‘klaar te maken voor de toekomst’, zegt woordvoerder van de Efteling Mariëtte Siezinga.

Hoewel het volgens het attractiepark niet de reden was van de renovatie, is ook inhoudelijk het een en ander veranderd aan de omstreden attractie. De scènes in Afrika en Azië zijn aangepast, waardoor ze volgens Siezinga ‘beter passen in het huidige tijdsbeeld’. Van de 275 poppen hebben in totaal honderd een opknapbeurt gekregen.

Reis om de wereld

Al jaren is er kritiek op Carnaval Festival, waarin bezoekers in een gondel een ‘reis om de wereld’ maken. Onder begeleiding van steeds hetzelfde, pakkende deuntje, leidt de attractie langs verschillende plekken in de wereld.

In Italië zie je de poppen met rode neuzen op een scooter rijden, of de toren van Pisa tegenhouden. In Duitsland drinken de poppen bier tijdens het Oktoberfest, in Schotland spelen ze doedelzak. In Azië hadden de poppen spleetogen en hazetanden, en draaiden ze met bordjes op een stokje. In Afrika waren de poppen bosjesmannen, met speren in de hand en ringen door de neus.

Vooral die laatste twee zijn polariserende en rolbepalende stereotyperingen, volgens actiegroep Stop Oppressive Stereotypes (SOS). In 2016 schreven zij een open brief aan het pretpark, waarin ze kritiek uitten op Carnaval Festival en Monsieur Cannibale. ‘Uitermate kwetsend en racistisch’, noemde de groep de attracties.

De vernieuwde Afrika-scène in de Efteling-attractie Carnaval Festival.

Aanpassing stereotypen

In de vernieuwde Carnaval Festival is een aantal stereotypen aangepast. De bosjesmannen met speren en neusringen zijn weg en de Afrikaanse poppen hebben niet meer allemaal hetzelfde kroeshaar. ‘Sommigen dragen een strik in het haar’, aldus Siezinga. De Aziatische poppen hebben andere ogen en tanden.

Toch is die kritiek volgens Siezinga niet de reden dat de poppen zijn aangepast. ‘De attractie sluit nu gewoon beter aan bij het oorspronkelijke thema van de Carnaval Festival: feest vieren van verschillende culturen over de hele wereld.’

Actiegroep SOS blijft, ondanks de aanpassingen, kritisch op Carnaval Festival. ‘Door te spreken van ‘een modern jasje’ en ‘het huidige tijdsbeeld’ doen ze precies het tegenovergestelde van wat nodig is. Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel’, schrijft de actiegroep – die niet met ‘mainstream media’ wil praten – op haar Facebookpagina. Ook omdat attractie Monsieur Cannibale onveranderd blijft, kondigen ze aan gewoon door te gaan met hun acties.