Effectiviteit bron- en contactonderzoek daalt, ‘meer mensen volgen instructies GGD niet op’

Een jongen ondergaat een coronatest. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Het publiek is er volgens Hoebe minder van onder de indruk als de GGD belt. Bovendien stijgt het aantal besmettingen nu zo snel, dat de GGD’s het overzicht dreigen kwijt te raken dat nodig is om bijvoorbeeld clusterbesmettingen op te sporen. De koepel van GGD’s, GGD GHOR, herkent het beeld dat mensen nu minder geneigd zijn de instructies van de GGD op te volgen. ‘De bereidheid om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek daalt’, zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg. ‘Wij staan niet voor de deur met een agent om te controleren of mensen echt thuisblijven.’

Woensdag meldde het RIVM ruim 2.300 besmettingen. De GGD’s hadden in hun huidige opschalingsplan gerekend op maximaal 1.500 bron- en contactonderzoeken per dag. Inmiddels hebben 17 van de 25 regionale gezondheidsdiensten die onderzoeken versoberd. Dan vragen de GGD’s aan de mondigste besmette personen om zelf hun nauwe contacten na te bellen.

Tot deze uitgeklede werkwijze hebben de GGD’s besloten in overleg met onder meer het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Of alle besmette personen wel echt hun contacten vragen thuis te blijven, is nog niet duidelijk. Ook is niet onderzocht hoeveel minder effectief dit zogeheten ‘risicogestuurde’ bron- en contactonderzoek is. Volgens de GGD’s moeten ze op dit moment roeien met de riemen die ze hebben.

Uitslag

Volgens Hoebe zal met deze werkwijze het bron- en contactonderzoek iets inboeten aan effectiviteit. Ook werkt het tegen dat, door de haperende testcapaciteit, mensen nu vaker lang moeten wachten op een testuitslag. Hierdoor wordt ook het inlichten van de contacten van besmette personen vertraagd.

Koning Willem Alexander in september op werkbezoek bij een coronateststraat van de GGD Hollands Midden in Leiderdorp. Beeld Remko de Waal / Brunopress

Veel belangrijker voor de effectiviteit is volgens Hoebe dat mensen de instructies van de GGD opvolgen. ‘Wij merken in de callcenters dat mensen de boodschap van de GGD minder serieus nemen’, zegt Hoebe. ‘Onze onderzoekers, die ook hebben ingesprongen in Rotterdam, krijgen nu bijvoorbeeld te horen bij het nabellen van contacten: ‘De GGD? O, dat komt nu niet uit, bel morgen maar terug.’ Een belletje in een bron- en contactonderzoek maakt nu duidelijk minder indruk op het publiek dan in het begin.’

Ook bij de GGD-koepel leven twijfels of moet worden doorgegaan op de ingeslagen weg. ‘We maken ons zorgen. Daarover zijn we in gesprek met het ministerie en het RIVM', zegt woordvoerder Kloppenburg. ‘Onze voorman Sjaak de Gouw denkt dat als het aantal besmettingen met deze snelheid blijft oplopen, er aanvullende maatregelen nodig zijn.’

Het gevoel van urgentie bij het publiek moet weer omhoog, beaamt Hoebe. ‘Mensen moeten ervaren hoe belangrijk het is om de verspreiding van het virus te stoppen. Eigenlijk kan dat alleen als de regering weer maatregelen instelt die de persoonlijke vrijheid beperken, hoe vervelend dat ook is.’