Effecten Klimaatakkoord op koopkracht en milieu al week vóór verkiezingen bekend

Juli vorig jaar presenteerde Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord in Den Haag. Beeld ANP

Op 13 maart, precies een week voor de verkiezingen, presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun conclusies. Door deze planning kan het klimaatbeleid een brisant thema worden in de laatste dagen van de verkiezingscampagne.

De doorrekening van het PBL moet uitwijzen of de voorstellen van de vijf klimaattafels volstaan om de nagestreefde reductie met 49 procent van de CO 2 -uitstoot in 2030 te halen. Het CPB berekent hoe de kosten van de maatregelen neerslaan bij bedrijven en gezinnen. Dit is politiek zeer gevoelige materie, omdat de vier coalitiepartijen zeer verschillend denken over het klimaatbeleid. De oppositie kan de resultaten van de doorrekeningen nu voor de verkiezingen nog aangrijpen om de coalitie onder vuur te nemen, bijvoorbeeld als het PBL van mening is dat de voorgestelde maatregelen voor de industrie te weinig zoden aan de dijk zetten. Aan de andere kant: mochten de planbureaus het tegenovergestelde concluderen, dan kan de coalitie daar juist haar voordeel mee doen.