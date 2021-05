Effect vaccins in verpleeghuizen goed te zien

Ouderen in Wijchen hebben zojuist hun tweede prik met een coronavaccin gekregen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tot nu toe zijn in Nederland ruim 8,3 miljoen prikken met het coronavaccin gezet. De komende week zijn ruim 1 miljoen prikken gepland. De afgelopen dagen neemt het priktempo, met 144 duizend doses vaccin per dag, wel iets af ten opzichte van de week daarvoor.

Sinds gisteren kan iedereen die geboren is in 1967 of 1968 een afspraak maken voor vaccinatie. Deze groep is de eerste die het Janssen-vaccin krijgt. Dat vaccin, waarvan maar één prik nodig is voor bescherming, wordt al gebruikt voor zorgmedewerkers. Bij de andere vaccins die nu in Nederland worden toegediend, van respectievelijk BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca, worden twee doses toegediend, tenzij de gevaccineerde het afgelopen half jaar besmet is geweest met het coronavirus.

De komende twee weken worden 273 duizend vaccins minder geleverd dan gepland. AstraZeneca en Janssen leveren minder dan eerder verwacht, blijkt uit cijfers op het coronadashboard van de Rijksoverheid. In de tweede week van juni wordt dit volgens de nieuwe planning ruimschoots ingehaald. Dan ontvangt Nederland bijna 1,6 miljoen doses vaccin. Dit zijn ruim 440 duizend doses meer dan eerder is aangekondigd.

In de Nederlandse verpleeghuizen, waar de vaccinatiegraad hoog is, zijn de effecten van vaccins goed te zien. De situatie is daar compleet anders dan begin januari. Toen kampten ruim 800 locaties nog met een recente besmetting, ruim een derde van alle verpleeghuizen in Nederland. Nu zijn dat er nog maar 132. Dagelijks testen minder dan 20 verpleeghuisbewoners positief, dat waren er begin dit jaar meer dan 300 per dag. Ook de sterftecijfers zijn enorm gedaald: de verpleeghuizen rapporteren 1 à 2 sterfgevallen per dag, in plaats van de ruim 50 rond de Kerstdagen.