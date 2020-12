Eerste zwarte minister van Defensie in VS is bedachtzame viersterrengeneraal

Generaal Lloyd J. Austin mag het Pentagon gaan leiden. Beeld Getty Images

Maar een blik op de lijst van topmilitairen die een van Amerika’s belangrijkste militaire eenheden mochten leiden, Central Command, leert hoe wit het anno 2020 nog altijd is in de militaire top.

Tussen de veertien mannen in uniform die tot op heden waren uitverkoren om Central Command, verantwoordelijk voor de militaire operaties in Irak en Afghanistan, aan te voeren staat slechts één zwarte generaal. En nu mag diezelfde Lloyd Austin ook nog het Pentagon gaan leiden, als eerste zwarte man in het 73-jarig bestaan van het ministerie. ‘Zowel historisch als belangrijk’, twitterde de vroegere zwarte Republikeinse partijvoorzitter Michael Steele over de keuze van Joe Biden.

De rustige, ietwat saaie Austin was echter niet Bidens eerste keus. De Democraat, uit op een zo divers mogelijke regeerploeg, had naar verluidt geschiedenis willen schrijven door voor het eerst het Pentagon te laten bestieren door een vrouw. Na kritiek de afgelopen dagen van zwarte partijgenoten dat zwarte ministers schitterden door afwezigheid op topposities in Bidens kabinet, kwam Austin bovendrijven.

De viersterrengeneraal is de juiste man op de juiste plek. Na vier jaar waarin twee Defensieministers werden ontslagen en president Trump het liefst direct uit Irak, Syrië en Afghanistan was vertrokken, kan het Pentagon wel wat rust gebruiken. Austin staat bekend als een leider die het liefst zijn werk op de achtergrond doet. Interviews geeft hij nauwelijks. Een ‘soldaat onder de soldaten’, zo werd Austin in 2016 bij zijn afscheid omschreven toen hij na 41 jaar met pensioen ging.

‘Hij was letterlijk, niet alleen voor mij, maar voor zoveel anderen, een grote broer, een coach, een mentor, een vertrouweling, een beschermengel en een vriend’, aldus bevelhebber Mark Milley van de landmacht. En dan te bedenken dat Austin, die in 1975 afstudeerde aan de prestigieuze militaire academie West Point, niet zo lang in het leger wilde blijven. Vijf jaar was het plan, daarna wilde hij rechten gaan studeren.

Het liep anders. Na tal van functies bij diverse eenheden kreeg Austin zijn vuurdoop in Irak. Hij speelde in 2003 een leidende rol bij de invasie, toen zijn Derde Infanteriedivisie doorstootte naar Bagdad om Saddam Hussein af te zetten. Hij was daarna ook betrokken bij de oorlog in Afghanistan. In 2010 keerde hij terug naar Irak, waar Austin de Amerikaanse en coalitietroepen leidde. Een jaar later coördineerde hij de terugtrekking van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak.

In 2013 beloonde president Obama de generaal met zijn belangrijkste post in zijn militaire carrière; hoofd van Central Command. Wat Austin toen niet had kunnen bevroeden, was dat hij in korte tijd een van Amerika’s belangrijkste militairen werd in de strijd tegen een nieuwe vijand. In 2014 veroverde Islamitische Staat (IS) in een blitzkrieg een fors deel van Irak. Als Central Command-baas moest Austin het militaire offensief leiden van de VS en de bondgenoten om IS te verslaan.

In het voorjaar van 2016, toen presidentskandidaat Donald Trump beloofde dat hij in het Witte Huis korte metten zou maken met IS, ging de viersterrengeneraal met pensioen, en trad toe tot het bestuur van wapenfabrikant Raytheon. ‘Ik kijk uit naar de vele grote avonturen die voor ons liggen’, zei hij toen tegen zijn vrouw Charlene bij zijn afscheid. Dat hij ooit het Pentagon zou gaan leiden had Austin waarschijnlijk nooit gedacht.

Het is immers niet gebruikelijk dat voormalige topgeneraals deze politieke functie bekleden. Trump oogstte veel kritiek door oud-mariniersgeneraal James Mattis tot minister van Defensie te maken en Biden leek er niet op uit om hetzelfde te doen. Voor de bedachtzame, kalme Austin wordt het nu wennen om de komende vier jaar continu in de politieke schijnwerpers te staan. Maar hij weet ook dat veel zwarte Amerikanen met trots zullen kijken hoe opnieuw een belangrijke politieke post in Washington wordt bekleed door iemand uit hun eigen gelederen.