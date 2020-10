Eerste, ‘warme ontmoeting’ tussen Belgische koning Filip en zijn halfzus prinses Delphine

Koning Filip en prinses Delphine in het Kasteel van Laken. Beeld AFP

‘Het was een warme ontmoeting’, schrijven de twee op Facebook in een gezamenlijke verklaring. ‘Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses.’ Het lijkt het begin te zijn van verder contact, want de twee zeggen dat ‘deze band zich verder in familieverband zal ontwikkelen’.

Het is groot nieuws in België, doordat de hele geschiedenis rond Alberts dochter lang een pijnlijke kwestie is geweest voor de koninklijke familie, die in het openbaar werd uitgevochten. Delphine (52) heeft jarenlang juridisch strijd geleverd om Albert te laten erkennen dat hij haar biologische vader is, terwijl hij koppig bleef weigeren.

Vakantie

In de jaren zestig had Albert een buitenechtelijke relatie waar een kind uit voortkwam. In de eerste jaren ging Albert nog met zijn dochter op vakantie, en nog lange tijd stuurde hij cadeautjes met Kerst en haar verjaardag. Pas toen een journalist in 1999 de bloedband tussen de twee onthulde, stopte Albert daarmee. In het openbaar zei de koning dat hij en koningin Paola een huwelijkscrisis hadden overwonnen en deze pijnlijke periode achter zich wilden laten. Achter de schermen ontkende Albert tegenover Delphine dat hij haar vader was, en zei geen contact meer te willen.

Delphine en Koning Albert, in respectievelijk 2018 en 2013. Beeld AFP

Daar liet Delphine het niet bij zitten. Een slepende juridische kwestie was geboren, die na zeven jaar eindigde met een door de rechter afgedwongen dna-test. ‘Wat ik écht wilde, was een gebaar van mijn vader’, zei Delphine begin deze maand tegen de krant Le Soir. ‘Ik dacht niet dat ik zou winnen, maar ik dacht wel dat hij op een bepaald moment met mij in gesprek zou willen gaan. Ik wilde vooral een verklaring voor het feit dat hij ontkende dat ik zijn dochter was.’

Sinds twee weken mag Delphine zich officieel prinses Van Saksen-Coburg noemen, de naam van het Belgische koningshuis. In het interview met Le Soir zei ze dat zij geen reactie had gekregen van de koninklijke familie, en deze ook niet meer verwachtte. Kort daarna is het daar toch nog van gekomen.