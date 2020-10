Eerste vrouwelijke SGP-wethouder: ‘Beoordeel mij op mijn werk, niet mijn vrouwzijn’

Paula Schot. Beeld ANP

Om de positie van vrouwen binnen de in 1918 opgerichte Staatkundig Gereformeerde Partij is altijd veel te doen geweest. Pas sinds 2006 mogen vrouwen lid worden. Lang ook mochten vrouwen zich niet verkiesbaar stellen binnen de partij. Maar na de Hoge Raad (2010) beoordeelde ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2012 dat standpunt als onwettig.

In 2014 kreeg de SGP voor het eerst een vrouw als lijsttrekker: Lilian Janse in Vlissingen. Paula Schot trok in 2018 namens de SGP de kar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Toen haalde ze geen zetel, nu wacht het wethouderschap. En wil ze vooral op haar daden beoordeeld worden.

Hoe is het om de eerste vrouwelijke wethouder namens de SGP te mogen worden?

‘De gemeenteraad moet formeel nog instemmen met de voordracht. Maar dat is doorgaans een formaliteit. Ik vind het vooral heel leuk om wethouder te mogen worden. Het is een post die ik al langer ambieerde. Voor mij doet het er minder toe dat ik een vrouw ben. Natuurlijk gaat het daar vandaag over, omdat het iets nieuws is. Maar na vandaag hoop ik dat ik gewoon aan de slag kan met mijn mooie nieuwe baan en beoordeeld te worden op hoe ik mijn werk doe.’

Hoe bent u het geworden?

‘Ik kom van Schouwen-Duiveland. Dat helpt natuurlijk mee. Toen bekend werd dat de huidige SGP-wethouder Cees van den Bos burgemeester zou worden op Urk, heb ik de lokale fractievoorzitter gebeld om te laten weten dat ik Van den Bos graag wilde opvolgen. Daarna volgde een reguliere selectieprocedure, waarbij er ook andere kandidaten waren.’

Was uw vrouw-zijn nog een punt van discussie?

‘Het is binnen de partij al langer mogelijk dat ook vrouwen een functie als het wethouderschap bekleden. Maar het is natuurlijk iets nieuws. En dat is spannend, ook voor de lokale fractie en het partijbestuur. Dus daar is zeker over gesproken. Maar uiteindelijk is gezegd: we gaan voor de beste kandidaat. En dat mag ik zijn.’

Wat maakt dat u zo geschikt bent, denkt uzelf?

‘Ik heb een heel brede interesse. Ik werk nu als opleidingsmanager bij een instituut voor duaal onderwijs op mbo- en hbo-niveau. De portefeuille die ik krijg, arbeidsmarkt en onderwijs, sluit daar goed bij aan. Op Schouwen-Duiveland is dit bovendien een belangrijke kwestie. Veel jongeren trekken er weg. Met goede opleiding en genoeg werk kunnen we hen wellicht behouden. Mijn kwaliteiten? Ik kan snel schakelen, ben analyse en besluitvaardig. En ja, als je jong bent heb je vaak een frisse kijk op dingen.’

U groeide op in Zierikzee, gaat u terug naar uw roots?

‘Een burgemeester wordt geacht te wonen in zijn gemeente, van een wethouder wordt het gevraagd. Maar je kunt geen wethouder van Schouwen-Duiveland zijn als je in Gouda woont, vind ik. Dus we gaan zeker verhuizen. We hebben nog geen nieuw huis, maar ouders en vrienden wonen in Zierikzee. Dus dat is zeker een optie.’