Eerste vrouw in 67 jaar ter dood gebracht in Amerikaanse federale gevangenis

Tegenstanders van de doodstraf demonstreerden eind vorig jaar voor het ministerie van Justitie in Washington tegen de voorgenomen executie van de ter dood veroordeelde Lisa Montgomery. Beeld AFP

De executie komt een dag nadat een rechter de voltrekking van haar doodstraf had opgeschort. Dit gebeurde een paar uur voor de executie. De rechter vond dat eerst op een zitting moest worden bepaald wat haar geestelijke toestand was. Het Hooggerechtshof oordeelde woensdag echter dat de executie gewoon kon doorgaan.

Volgens haar advocaten had Montgomery een hersenbeschadiging. Ook zou ze jarenlang psychische problemen hebben gehad die mede veroorzaakt waren omdat ze als kind zijn misbruikt. ‘Nee’, antwoordde Montgomery toen een gevangenismedewerker vroeg of ze nog iets wilde zeggen. Ze is de elfde federale gevangene die is geëxecuteerd sinds president Donald Trump in juli vorig jaar besloot de voltrekking van de doodstraf van gevangenen in federale gevangenissen weer te hervatten.

Montgomery, die in 2004 werd veroordeeld voor het wurgen van een zwangere vrouw in de staat Missouri, zou eigenlijk op 8 december ter dood worden gebracht. Naast de strijd die haar advocaten voeren om uitstel van executie, had ze Trump gevraagd de doodstraf om te zetten in levenslang zonder mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating.

De kans daarop was echter klein, want Trump is fervent voorstander van de doodstraf. Aankomend president Joe Biden is daar juist tégen, maar hij heeft nog niet laten weten of hij gebruik zal maken van de mogelijkheid om federale doodstraffen tegen te houden.

De ter dood veroordeelde Lisa Montgomery op een politiefoto uit 2004. Beeld AFP

Montgomery bracht de destijds 23-jarige Bobbie Jo Stinnett in Skidmore om het leven. Ze gebruikte een touw om Stinnett, die acht maanden zwanger was, te wurgen. Daarna haalde ze de baby uit de buik met een keukenmes, aldus de onderzoekers. Montgomery nam het kindje mee en probeerde het voor te doen alsof het haar eigen baby was, zeggen de aanklagers.

De laatste vrouw die door de Amerikaanse regering werd geëxecuteerd, was Bonnie Heady, die in 1953 in een gaskamer in Missouri ter dood werd gebracht wegens de ontvoering en het ombrengen van een 6-jarige jongen. De executie van federale gevangenen lag zeventien jaar stil toen Trump besloot de voltrekking weer te hervatten. Na de verkiezingen van november werd besloten de executie van vijf van hen, onder wie Montgomery, gewoon door te laten gaan.

Trump en minister van Justitie William Barr trokken zich hiermee niets aan van de ongeschreven regel dat vertrekkende presidenten zich in de overgangsperiode terughoudend opstellen als het gaat om de voltrekking van federale doodstraffen. Drie van de vijf zijn inmiddels ter dood gebracht.