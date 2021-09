Eerste vrijgegeven document over 9/11 zet relatie tussen VS en Saoedi-Arabië verder op scherp

Mensen verzamelen zich rond Ground Zero in New York voor de herdenking van de aanslagen op 11 september 2001, zaterdag precies twintig jaar geleden. Beeld Getty Images

Het stuk, dat uit 2016 stamt en zestien pagina’s telt, is het eerste van een reeks geheime documenten die de komende zes maanden openbaar worden gemaakt. Veel nabestaanden vermoeden al langer dat Saoedi-Arabië hulp heeft verleend aan terreurgroep Al Qaida. Vijftien van de negentien terroristen waren immers Saoedi’s en ook toenmalig Al Qaida-leider Osama bin Laden, het brein achter de aanslagen, was afkomstig uit een prominente Saoedische familie.

Nadat honderden nabestaanden een brief stuurden naar de Amerikaanse president Joe Biden waarin ze hem vroegen om niet naar de herdenkingen van 9/11 in New York af te reizen tenzij hij de documenten openbaarde, gaf Biden daar vorige week de opdracht toe.

Omar al-Bayoumi

Het eerste document, dat zaterdag is vrijgegeven en fiks geredigeerd lijkt, beschrijft onder meer een onderzoek naar Omar al-Bayoumi. Die zou op papier een Saoedische student in de Amerikaanse stad Los Angeles zijn, maar in werkelijkheid een Saoedische geheim agent die volgens de FBI ten minste twee van de vliegtuigkapers zou hebben geholpen met hun reisplannen, onderdak en financiering.

Een ander deel van het document beschrijft een ondervraging uit november 2015 met een Saoedische man die PII wordt genoemd en die bij het consulaat in Los Angeles werkte. In de ondervraging deelt PII meerdere anekdotes over zijn contacten met landgenoten die ‘significante logistieke hulp’ zouden hebben geboden aan een aantal van de vliegtuigkapers.

Omdat de 16 pagina’s, ondanks de vele aanwijzingen, geen harde bewijzen bevatten over de directe rol die de Saoedische regering of Saoedische ambtenaren zouden hebben gespeeld bij de aanslagen van 9/11, zei de Saoedische ambassade in Washington de publicatie toe te juichen. Het document maakt ‘voor eens en voor altijd een eind aan alle ongefundeerde beschuldigingen jegens het koninkrijk’, aldus een verklaring.

Geheimen van de Saoedi’s

Een woordvoerder van de organisatie van nabestaanden van de aanslag van 9/11 was het zaterdag niet eens met die interpretatie. Volgens haar heeft dit vrijgegeven document juist alle twijfels over de Saoedische medeplichtigheid weggenomen. ‘Nu de geheimen van de Saoedi’s aan het licht worden gebracht is het de hoogste tijd voor het koninkrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die zijn ambtenaren hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden mensen op Amerikaanse bodem’, aldus een verklaring.

Onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump waren de banden tussen de VS en Saoedi-Arabië goed: tijdens zijn bezoek aan het land deed hij zelfs enthousiast mee aan een traditionele zwaarddans. Diverse wapendeals waren het gevolg. Sinds Biden de scepter zwaait in Washington zijn de relaties moeizamer geworden. Al tijdens zijn verkiezingscampagne liet hij zich geregeld kritisch uit over het Saoedische koningshuis.

Biden beschouwt Saoedi-Arabië nog altijd als ‘strategische partner’, maar stelt zich veel afstandelijker op tegen de grillige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Zo liet Biden in februari een rapport publiceren dat door president Trump nog onder de pet was gehouden en waarin staat dat Bin Salman de brute moord op journalist Jamal Khashoggi persoonlijk heeft goedgekeurd.