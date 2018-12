Eerste vluchten op Londense luchthaven Gatwick na chaos met drone

Of er werkelijk geen drone meer rondvliegt, is nog onduidelijk. Wel is het eerste vliegtuig inmiddels geland op Gatwick. Het gaat om een vlucht van China Eastern Airlines uit Shanghai. De luchthaven meldt op zijn website dat in de komende uren geprobeerd zal worden een beperkt aantal vliegtuigen te laten opstijgen en landen.

De misère op de luchthaven begon toen woensdagavond een eerste drone werd gesignaleerd. Onmiddellijk besloot de luchtvaartleiding de landingsbaan te sluiten. Er zou zelfs sprake zijn geweest van twee verschillende drones. Rond 3 uur in de nacht leek het gevaar voorbij te zijn en opende Gatwick zijn enige landingsbaan, tevens de drukste van Europa. Dat bleek voorbarig want drie kwartier later dook de drone weer op, mogelijk met verse batterijen.

Dit spel ging de hele donderdag verder, waarmee de luchthaven veranderde in een grote wacht- en slaapkamer. Vluchten weken uit naar andere Britse vliegvelden, maar ook naar Shannon, Amsterdam en Bordeaux.

Hoewel de kans niet bijster groot is, kan een drone een stijgend of landend vliegtuig neerhalen, bijvoorbeeld wanneer die in de motor komt of een raam breekt. Niet alle passagiers waren onder de indruk van het absolute vliegverbod. ‘In Irak gaan er bommen af nabij vliegvelden maar landen vliegtuigen gewoon,’ zei een Irakese passagier tegenover The Guardian, ‘in dit land kan een drone een luchthaven sluiten.’

Bloedneus

Britse vliegvelden worden wel vaker geplaagd door dronegebruikers. Dit jaar waren er al meer dan honderd incidenten, maar de overlast is meestal snel voorbij. In het najaar van 2017 liep een passagiersvliegtuig een bloedneus op na een botsing met een drone bij de luchthaven van Quebec. Een Virgin-toestel, vliegend boven Zuid-Londen, kwam deze zomer bijna in aanraking met een drone.

De autoriteiten bleven tijdens het Gatwick-incident herhalen dat er 5 jaar cel staat op het illegaal opereren van drones, maar uit die dreiging sprak steeds meer wanhoop en machteloosheid. Met een helikopter in de lucht en tientallen eenheden op de grond kamde de politie de omgeving uit, maar zonder succes. Het neerschieten van de drone werd ongewenst verklaard wegens het gevaar van verdwaalde kogels.

De politie krijgt steun van militaire experts in de klopjacht op de dader(s) achter de actie. Ook zijn sluipschutters en een helikopter ingezet. Geen enkele organisatie heeft tot nu toe verantwoordelijkheid opgeëist.