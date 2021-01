Eerste vaccinatie in Nederland is een historisch moment: de spuiten gaan naar het museum

Aan Sanna Elkadiri zelf was het historische moment bijna voorbijgegaan: de inmiddels bekende 39-jarige verpleeghuismedewerker had woensdagochtend nauwelijks door dat de naald in haar arm was gezet en de vaccinvloeistof van Pfizer al was geïnjecteerd.

‘Ik dacht: moet het nog beginnen? Maar toen was het al voorbij’, vertelt Elkadiri naderhand. ‘Ik had zenuwen door al die pers die stond toe te kijken, van de vaccinatie heb ik niets gevoeld.’

De eerste vaccinatie van Nederland vond plaats in een hal op een industrieterrein in Veghel. Hier heeft de GGD Hart van Brabant razendsnel een vaccinatielocatie uit de grond gestampt. Vrijdag beginnen ook de GGD’s in Houten en Rotterdam met vaccineren. Op 15 januari moeten alle 25 GGD’s in touw zijn met het inenten van de eerste groep in de Nederlandse vaccinatieroute: de medewerkers in de verpleeghuiszorg.

Sinds maandag zijn de landelijke telefoonlijnen open, al ruim 60 duizend zorgmedewerkers hebben zo een afspraak gemaakt. Het gaat nog maanden duren voor alle volwassen Nederlanders de twee benodigde prikken aangeboden hebben gekregen; het tempo is ook afhankelijk van de goedkeuring van de andere vaccins en de leveringen ervan. Na het zorgpersoneel zijn ouderen en kwetsbare groepen aan de beurt, en als laatste de rest van de volwassen bevolking.

Kiplekker

De eerste prik was vooral een persmoment voor de audiovisuele media. Vanachter afschermlinten filmt een reeks camera’s van nationale en internationale media hoe GGD-verpleegkundige Wies Koenen (37) rond kwart voor negen ’s ochtends vakkundig haar spuit zet in de bovenarm van Alkadiri. Die loopt daarna met ferme passen naar de rustruimte, waar, volgens RIVM-protocol, alle gevaccineerden een kwartiertje rust moeten nemen, vanwege mogelijke bijwerkingen. Daarna ontsmet de GGD-verpleegkundige haar handen en plaatst bij nog drie andere werknemers in de verpleeghuiszorg de naald in de arm.

De vier eerste coronagevaccineerden van Nederland voelen zich kiplekker na de prikken, laten ze na de rustperiode weten. ‘Het is heel bijzonder om een van de eersten te zijn’, zegt verzorgende Lucas van den Kallen (26). Zorgteamcoach Linda van den Hurk (47) straalt. Als veel werknemers in de verpleeghuiszorg heeft zij van dichtbij ervaren hoe verwoestend corona is voor juist deze kwetsbare ouderen. ‘Na alle ellende die wij meemaken op de afdelingen, laat dit het begin zijn om ons normale leven terug te krijgen.’

Ook de vierde gevaccineerde, specialist ouderengeneeskunde Lyan de Roos (51) heeft geen last. ‘Dit was ook een uitstekende prikker, dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt.’

De vier hopen met hun mediaoptreden zo veel mogelijk collega’s over de streep te trekken om zich ook te laten vaccineren. ‘Binnen mijn team is de animo hoog’, zegt Van der Kallen. Van der Hurk: ‘Ik hoop dat mensen die opkijken tegen de prik nu zien hoe zeer het meevalt.’ Elkadiri beweegt zich inmiddels als een geroutineerde mediapersoonlijkheid langs de rij camera’s. Ze zegt: ‘Ik heb ook weleens getwijfeld vooraf, maar dit voelt als een verplichting om onze cliënten te beschermen. Het is belangrijk dat we hier met z’n allen de schouders onder zetten.’

Bij de GGD Hart van Brabant moesten ze even slikken toen ze op het laatste moment hoorden dat het moment van de Eerste Prik twee dagen eerder moest plaatsvinden dan gepland. Deze woensdag begint namelijk ook het vaccineren van 30 duizend medewerkers in de acute ziekenhuiszorg. Die hadden afgelopen weekend van coronaminister Hugo de Jonge voorrang gekregen in de vaccinatiestrategie.

‘We hadden deze hal net voor de Kerst gehuurd’, vertelt directeur Thérèse Claassen van GGD Hart van Brabant. ‘Maar we schrokken er niet van. We werken samen met mensen uit de evenementenbranche. Die zijn gewend met een dergelijke snelheid een locatie in te richten.’

Opgeluchte minister

Dus staan er nu in de weinig sfeervolle hal twaalf vaccinatieloketten, van elkaar gescheiden met prefabschotten. Elk met een tafel, een laptop, een printer en een stoel.

‘Dit is een moment voor de pers’, zegt Claassen. ‘En ook een feestelijk moment om te markeren dat het vaccineren is begonnen. Maar daarna gaan we echt van start.’ Na een grondige ontsmetting van de locatie volgen woensdag nog dertig vaccinaties. Vanaf donderdag zijn dat er beduidend meer.

Minister Hugo de Jonge is deze ochtend zichtbaar opgelucht. Hij ligt onder vuur omdat Nederland als laatste Europese land begint met vaccineren. Andere landen waren al meteen na de Kerst begonnen met het zetten van de prikken. ‘Een waanzinnig moment. Dit is het begin van het einde van deze crisis, al gaat die nog wel even duren’, zegt hij tegen de camera’s.

‘Een mooi moment’, vindt ook Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland. Tevreden kijkt hij toe hoe zijn vaccin nu voor het eerst ook in Nederland wordt gebruikt. Pfizer is tot nog toe het enige goedgekeurde coronavaccin. De farmaceut is druk bezig de productie te vergroten, vertelt Kaptein, met onder meer de opening van nieuwe fabrieken.

Ook bekijkt Pfizer of het mogelijk is de vaccins in kleinere verpakkingen te leveren. Mogelijk lukt dat al voor de zomer, zegt Kaptein. Want juist door de manier van verpakken in dozen met zo’n duizend doses, was het vaccin aanvankelijk moeilijk in te passen in de op kleinschaligheid ingerichte Nederlandse infrastructuur.

Die problemen lijken nu even vergeten. Projectleider vaccinatie Marieke Tetteroo GGD Hart van Brabant pronkt met de gele afvalbak waar de vier eerste gebruikte vaccinatiespuiten in zitten. Een historisch object, zegt ze. ‘Deze gaat naar het Museum Boerhaave.’