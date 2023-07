Eerste uitspraak tegen verstrekker Middel X: Alex S. veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor hulp bij zelfdoding

Rechtbanktekening van Alex S. uit Eindhoven. Beeld ANP

Het is de eerste uitspraak tegen een verstrekker van Middel X. Het zelfdodingspoeder, dat bekend werd nadat Coöperatie Laatste Wil het in 2017 lanceerde als een humaan middel waarmee mensen zonder tussenkomst van een arts een einde aan hun leven zouden kunnen maken. De rechtbank acht bewezen dat Alex S. (30) opzettelijk dodelijke middelen verstrekte aan tien personen en dat ze alle tien overleden door het gebruik ervan.

S. draaide zelf pillen en stuurde ze per post op naar zijn kopers. Negen personen namen Middel X, één persoon nam Middel Y, een chemisch verwante stof. De rechtbank rekent het S. ernstig aan dat hij ‘op grote schaal’ en drie jaar lang per post pakketjes met het zelfmoordmiddel verstuurde. ‘U stelde geen vragen en leverde desgewenst,’ zei de voorzitter. ‘U bent geen arts en niet gerechtigd dit middel te verstrekken.’ Volgens de rechter, die de omvang van de zaak ‘enorm’ noemde, moet het vonnis ‘aan iedereen duidelijk maken dat dit niet straffeloos kan’.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar gevangenisstraf geëist tegen S., omdat hij op grote schaal zou hebben gehandeld in Middel X. Hij werd beschuldigd van hulp bij zelfdoding aan tien mensen en van het witwassen van in totaal bijna 90 duizend euro. Daar rechter achtte S. alleen schuldig aan het witwassen van 1.333 euro en niet de rest van het bedrag, omdat hij dat niet probeerde te verwerken.

Wel volgde de rechter het OM in de aanklacht van het overtreden van de geneesmiddelenwet, omdat S. ook antibraakmiddel verstrekte.

De strafeis tegen S., die autisme heeft, was relatief hoog. Volgens psychologen die hem onderzochten was hij verminderd toerekeningsvatbaar met betrekking tot de verstrekking. De advocaat van S., Tom Gijsberts, beschreef hoe S., die eerder aan morbide obesitas leed, het middel aanvankelijk voor zichzelf in huis haalde. Toen hij later begon met verstrekken, ontdekte hij dat hij ‘iets kon betekenen voor mensen die dezelfde gedachten en angsten hadden’.

Het Openbaar Ministerie justitie zei echter geen enkele andere straf passend te vinden. Volgens het OM zou S. ‘bedrijfsmatig’ en ‘professioneel’ hebben gehandeld en in totaal aan tenminste 1.600 mensen hebben verstrekt. Ook stelde hij geen vragen aan zijn kopers om te controleren of ze wel stabiel waren.

