Eerste thuiswonende 90plusser gevaccineerd: wel taart, geen knuffel

In Apeldoorn werd dinsdagochtend de eerste thuiswonende 90plusser gevaccineerd. Het betrof de 94-jarige meneer Molenkamp. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) keek via een videoverbinding mee.

Met een beetje steun van een wandelstok loopt meneer Molenkamp (94) dinsdagochtend met zijn zoon Jan doelgericht naar de ingang van de sporthal Mheenpark in Apeldoorn. Daar gaat hij zijn eerste vaccinatieprik ontvangen. Hij kan niet wachten, zegt hij. ‘Dan kan ik weer veilig naar buiten. Ik ben dankbaar dat ik nu aan de beurt ben.’

Molenkamp, gepensioneerd deurwaarder uit Harderwijk, is dinsdag rond negen uur ’s ochtends de eerste thuiswonende 90plusser die wordt gevaccineerd. ‘Daar komt tie hoor’, zegt de verpleegkundige van GGD Noord- en Oost-Gelderland als ze de spuit geroutineerd in zijn bovenarm zet, net onder zijn opgestroopte blouse. Daarna helpt zijn zoon hem omhoog en lopen ze naar een stoel in de hoek van de sportzaal, om het voorgeschreven kwartiertje rust te nemen.

Drie weken geleden, op 6 januari, begon Nederland met vaccineren, te beginnen met de verpleeghuismedewerkers. Daarvan hebben inmiddels zo’n 116 duizend hun eerste prik gehad met het Pfizervaccin. Ook hebben inmiddels 40 duizend ziekenhuismedewerkers in de acute zorg, 15 duizend verpleeghuisbewoners en gehandicapten en een aantal huisartsen een spuit met de vaccinvloeistof toegediend gekregen, bij elkaar een kleine 200 duizend personen.

Thuiswonende ouderen

Nu zijn de thuiswonende ouderen aan de beurt, te beginnen met de oudste groepen. Vanaf dinsdag krijgen de ongeveer 90 duizend 90plussers een uitnodiging voor de prikken. Naar schatting de helft van hen is zo mobiel dat zij hiervoor naar de GGD-vaccinatielocaties kunnen komen. De andere helft krijgt de prikken van hun huisarts. Eind deze week gaan de uitnodigingen de deur uit voor de groep ouderen van 85 tot 90 jaar. Dit zijn er aanzienlijk meer, ongeveer 220 duizend personen. Hoe snel deze groep zijn prik krijgt, hangt af van de hoeveelheid beschikbare vaccins.

Met het naar voren halen van de thuiswonende ouderen in het vaccinatieschema geeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gehoor aan een oproep van de Gezondheidsraad. Die beklemtoonde meerdere malen dat voorrang moest worden gegeven aan het vaccineren van de ouderen, omdat die het meeste risico lopen om te overlijden aan corona.

Kritiek

Er is kritiek op de traagheid van het Nederlandse vaccinatieprogramma. Nederland bungelt onderaan de lijstjes van landen met de hoogste vaccinatiegraad. Ook komt de levering van vaccins maar langzaam op gang. Maar daar gaat het deze ochtend niet over in Apeldoorn. De drie eerste gevaccineerde thuiswonende 90plussers voelen zich vooral opgelucht. En dankbaar dat zij aan de beurt zijn voor de twee prikken die hen moet beschermen tegen het coronavirus.

Meneer Bieleveldt (91): ‘Ik wil graag gevaccineerd worden.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Via een videoverbinding vraagt minister De Jonge hen of ze het spannend vinden. ‘Helemaal niet’, klinkt het in koor. ‘Ik heb er heel erg naar uitgezien’, zegt meneer Molenkamp. Meneer Bieleveldt (91): ‘Ik wil graag gevaccineerd worden.’ Ook mevrouw Lock (91) is content. Maar mogelijk is haar zoon, die haar vergezelt, nog opgeluchter dan zij. ‘Mijn moeder zei vooraf: ik wil mijn prik ook wel aan de jongeren geven.’

Na de prik voelt meneer Molenkamp zich prima, zegt hij. ‘Ik kan het iedereen aanraden’.

Zijn zoon Jan: ‘Vier maanden geleden zei hij al: als dat vaccin er is, dan wil ik het.’

Molenkamp: ‘Als ik corona zou krijgen, zou ik het niet overleven. Ik kijk er naar uit om mijn kinderen en kleinkinderen weer te knuffelen.’

Jan: ‘Knuffelen mag je pas als je de tweede prik hebt gehad. Nu is het tijd voor koffie en taart.’