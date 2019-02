Eerste ‘testpassagier’ van Virgin Galactic bereikt de ruimte

De VSS Unity van Virgin Galactic vrijdag buiten de dampkring. Beeld EPA

De passagier aan boord van het toestel was Beth Moses. Feitelijk gaat het om een testpassagier. Moses werkt bij Virgin Galactic en gaat betalende passagiers trainen. ‘Richard, je gaat dit fantastisch vinden’, zei ze naar aanleiding van haar eigen ervaring tegen haar baas Branson.

Beth Moses. Beeld EPA

Verder aan boord waren piloot David Mackay, die zichzelf nu de eerste in Schotland geboren astronaut mag noemen, en zijn co-piloot. De eerste vlucht van een SpaceShipTwo buiten de dampkring vond plaats in december 2018, toen nog zonder passagier.

Leonardo DiCaprio en Justin Bieber

Naar verwachting start Virgin Galactic eind dit jaar met het uitvoeren van zijn beoogde commerciële vluchten. Een ticket voor de anderhalf uur durende ervaring in een SpaceShipTwo kost 250 duizend dollar (220 duizend euro). Meer dan zeshonderd mensen uit 58 landen hebben hun ticket bij Virgin Galactic al geboekt, onder wie beroemdheden als Leonardo DiCaprio en Justin Bieber.

Honderden toeschouwers waren vrijdag getuige van de vlucht van de VSS Unity, onder wie ook een aantal tickethouders voor zo’n zelfde kortstondige ruimtevlucht.

Het ruimteschip van Virgin Galactic, de SpaceShipTwo, wordt op de rug van een vliegtuig omhoog gebracht en dan ‘afgeworpen’, waarna het toestel een eigen raketmotor opstart en zichzelf tot voorbij de dampkring lanceert. De inzittenden kunnen dan door een venster de kromming van de aarde zien. Na een paar minuten zet het ruimtevaartuig een glijvlucht in terug naar de aarde, om te landen op het vertrekpunt in de Mojavewoestijn in Californië.

Virgin-baas Richard Branson is van plan binnen vier tot vijf maanden zelf ook zo’n ruimtevlucht te maken. Hij mikt daarbij op de vijftigste verjaardag van de eerste bemande maanlanding. Die vond plaats op 20 juli 1969. Virgin Galactic werd in 2004 opgericht en kreeg nadien te maken met een aantal fikse tegenvallers. In 2014 kwam een co-piloot bij een testvlucht om het leven.

Bransons bedrijf is niet het enige dat zich op ruimtetoerisme richt. Zijn naaste concurrenten zijn Blue Origin, het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, en SpaceX van Tesla-oprichter Elon Musk. Beide bedrijven zijn dieper in de ruimte geweest dan Virgin Galactic, maar vooralsnog alleen met onbemande toestellen.