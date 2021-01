Eerste tegenslag voor Biden: rechter blokkeert pauze in uitzetten migranten

Beeld AFP

De uitspraak is een overwinning voor het Republikeinse Texas, dat naar de rechter was gestapt, en is een waarschuwing voor Biden. Donald Trump klaagde dat zijn beleid in de wielen werd gereden door Democratische staten en progressieve rechters. Biden dreigt nu hetzelfde te overkomen, maar nu met Republikeinse staten en conservatieve rechters als boosdoeners.

De pauze in de uitzettingen was een belangrijke verkiezingsbelofte van de Democraat. Het maakt onderdeel van de ambitieuze immigratieplannen van Biden, die onder andere voorzien in het legaliseren van zo’n elf miljoen illegalen. Al deze plannen staan haaks op Trumps beleid, dat juist erop was gericht om illegalen hard aan te pakken en uit te zetten. Ook neemt Biden afscheid van het beleid van de regering-Obama, die zo’n drie miljoen uitgeprocedeerde migranten het land uitzette.

Door de pauze van Biden kon de immigratiedienst ICE de meeste illegalen niet uitzetten. Iets meer dan een miljoen migranten hebben een bevel gekregen de VS te verlaten. Volgens Texas was de maatregel in strijd met de wet die bepaalt dat personen met een uitzettingsbevel binnen negentig dagen moeten worden verwijderd.

Nadelig voor Texas

De Republikeinse bestuurders voerden ook aan dat de uitzettingspauze nadelig was voor de staat, omdat het langere verblijf van de migranten Texas op hogere kosten zou jagen. Gedeputeerde Ken Paxton van Justitie hield de rechter tenslotte voor dat Bidens besluit in strijd was met een akkoord met de regering-Trump, dat met de staten zou worden overlegd over belangrijke veranderingen in het immigratiebeleid.

De rechter, benoemd onder Trump, schortte de pauze twee weken op in afwachting van een definitieve uitspraak. Hij ging deels mee in de kritiek van Texas dat de opschorting nadelig zou uitpakken voor de staat. Ook vond hij dat de regering-Biden geen ‘redelijke rechtvaardiging’ had gegeven voor het tijdelijk stopzetten van de uitzettingen.

Paxton en gouverneur Greg Abbott, belangrijke bondgenoten van Trump toen deze Bidens verkiezingszege aanvocht, vierden de uitspraak als een grote overwinning op de president en de Democraten. ‘Door dit besluit werd de verplichting om immigratiewetten te handhaven in de steek gelaten’, twitterde Abbott. Paxton haalde harder uit. Hij baarde eerder opzien door met een aantal andere staten Bidens verkiezingszege aan te vechten bij het Hooggerechtshof, tot grote vreugde van Trump.

Staatsburgerschap

‘Overwinning’, schreef Paxton in een tweet. ‘Texas is de eerste staat die de regering-Biden voor de rechter heeft gesleept. Dit was een opruiende, linkse opstand.’ Hij verwees met deze woorden naar de bestorming van het Capitool die volgens de Democraten een Trump-opstand was. Trump is hiervoor aangeklaagd door het Huis van Afgevaardigden.

Het Witte Huis benadrukte in een verklaring dat er wettelijk niets mis is met de pauze en dat de president zijn ingrijpende immigratiehervormingen gewoon zal doorzetten. Biden moet zich er nu echter op voorbereiden dat zijn besluiten, net als het geval was onder Trump, door sommige staten zullen worden aangevochten tot aan het Hooggerechtshof.

Ook de Republikeinen in het Congres zijn niet te spreken over zijn plan om de miljoenen illegalen, na jaren de wet te hebben overtreden, ‘te belonen’ met het Amerikaanse staatsburgerschap. Biden begon vorig jaar, tijdens de Democratische voorverkiezingen, voor het eerst afstand te nemen van Obama's immigratiebeleid. Hij zei toen onder andere dat het ‘een grote fout’ was dat onder Obama, toen hij vicepresident was, met name honderdduizenden illegalen waren uitgezet die geen strafbare feiten hadden begaan.