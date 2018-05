Eerste storm van orkaanseizoen wordt twee verslaggevers op reportage fataal

Twee verslaggevers zijn maandag in de Verenigde Staten om het leven gekomen toen een boom op hun auto viel. De twee waren in North Carolina op weg voor een reportage over de start van het orkaanseizoen voor de Amerikaanse nieuwszender WYFF News 4.

In North Carolina is de laatste dagen veel regen gevallen als gevolg van de naderende storm Alberto. Op een snelweg in Polk County werd de auto van nieuwspresentator Mike McCormick en fotograaf Aaron Smeltzer door een boom geraakt. Het incident gebeurde in de buurt van een plek waar onlangs een vrouw om het leven kwam door een modderstroom, melden lokale media.

'Iedereen bij WYFF News 4 is bedroefd. Wij zijn een familie', laat de zender weten.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH WYFF News 4

Storm Alberto

Inmiddels is de tropische storm in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Dat gebeurde in de buurt van Panama City in het noordwesten van de 'Sunshine State'. Verwacht wordt dat Alberto voor veel regen gaat zorgen.

Het kustgebied van Florida tot Mississippi en het westen van Georgia moeten rekening houden met hevige regenval, tot 30 cm, en de mogelijkheid van tornado's. De storm kwam aan land met gemeten windsnelheden van ruim 70 kilometer per uur, meldt het National Hurricane Center. Eerder werden boven de Golf van Mexico nog windsnelheden gemeten van 96 kilometer per uur.