Eerste storm van het jaar: bruggen in Noord-Nederland niet bediend, oude boorlocatie op Ameland weggespoeld

Een auto van Wetterskip Fryslan op een dijk bij Lauwersoog. Beeld ANP

In de kustprovincies verwacht het KNMI windstoten die een snelheid kunnen bereiken tot 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoge waterstanden, die worden veroorzaakt door een combinatie van springtij en stormachtige wind. Op verschillende plaatsen worden stormvloedkeringen gesloten, zodat het water geen kans krijgt via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen.

Verwachting vandaag en morgen: Vannacht van het noordwesten uit buien. In de loop van de nacht en overdag zware #windstoten in de noordelijke helft en in het westen. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/pOTqrwZS9a KNMI

Friesland

Een bord staat onder water in de haven van Harlingen. Beeld ANP

De Leeuwarder Courant meldt dat een oude boorlocatie op Ameland door het hoogwater is weggespoeld. Er zou vervuilde grond in zee gespoeld zijn.

Rijkswaterstaat liet eerder al weten dat sluis De Kleine Kolk bij Kornwerderzand is gesloten. De provinciale bruggen worden tot nader order niet bediend, meldt de provincie. Het gaat onder meer om de bruggen in het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal.

Groningen

De zeesluis Farmsum bij Delfzijl wordt op dit moment afgesloten door Rijkswaterstaat, meldt een woordvoerder.

Het waterschap Noorderzijlvest – dat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe beslaat – riep maandag op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan. Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de dijk beschadigd raakt door de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip vielen.

Noorderzijlvest heeft de dijkdoorgangen bij Delfzijl inmiddels afgesloten. Het waterschap roept mensen ook op om geen aangespoelde rommel uit de containers op te ruimen. Het waterschap verwacht dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 13.00 uur een hoogte van 3,40 meter boven NAP bereikt.

Noord-Holland

De sluis Den Oever is gesloten.

Vanwege de storm zal dinsdag slechts één start- en landingsbaan worden gebruikt. Beeld ANP XTRA

KLM heeft 159 Europese vluchten geannuleerd in verband met de storm. Luchthaven Schiphol wees passagiers erop dat rekening moet worden gehouden met vertragingen en annuleringen. De door KLM geannuleerde vluchten waren allemaal retourvluchten binnen Europa. De getroffen passagiers zijn overgeboekt.

Slechts één start- en landingsbaan kan dinsdag worden gebruikt vanwege de zware zuidwestenwind die is voorspeld. Hierdoor zullen vluchten van en naar Schiphol vrijwel zeker vertraging oplopen, als ze al niet worden afgezegd. De luchthaven is de op twee na grootste van Europa.

Zuid-Holland

Rijkswaterstaat sluit om 14.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel. De Hollandsche IJsselkering beschermt het laagste deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt.

Rotterdam vroeg bewoners maandag om hun auto’s langs kades weg te halen, omdat deze zeer waarschijnlijk zullen onderlopen. Doen zij dit niet, dan zal de politie de auto’s indien nodig wegslepen. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand dinsdag aan het eind van de middag een hoogte bereikt van 2,41 meter boven NAP.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat niet dicht. Dat gebeurt pas bij een waterhoogte van 3 meter boven NAP, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De dienst bekijkt nog of er andere waterkeringen dicht moeten in verband met de storm en de verhoogde waterstanden.

In Dordrecht wordt dinsdag rond 19.00 uur beperkte overlast verwacht in het historische havengebied, meldt de gemeente. Bij een verwachte waterstand van 1,96 meter boven NAP kan er water op diverse kades komen te staan.