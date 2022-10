Eerste spanningen tussen Downing Street en Buckingham Palace: Truss houdt Charles weg van klimaattop

Liz Truss, zondag in Birmingham. Beeld Getty Images

Van Charles, alias Karel de Groene, is bekend dat hij zich grote zorgen maakt over het klimaat. Dat doet hij al sinds de publicatie van het bekende rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome, een halve eeuw geleden. Sindsdien is hij ervan overtuigd dat de mensheid zichzelf aan het verwoesten is door het plunderen van de planeet. Met zijn toespraken over het milieu verwierf hij wereldwijde faam als koninklijke klimaatevangelist.

Aan de vooravond van de klimaattop in Rio de Janeiro, in 1991, hield hij zelfs een mini-top op zijn jacht, waar onder meer Al Gore, toen nog senator, en de toenmalige Braziliaanse president Fernando Collor de Mello aanwezig waren, alsmede ook de bazen van Shell en BP. Bij de meest recente klimaattop, die in Glasgow, verzorgde hij de openingstoespraak, waarbij hij beweerde dat er een bijna militaire aanpak nodig is om biodiversiteit te beschermen en een klimaatneutrale wereld te bereiken.

COP27 in Sharm el-Sheikh

Kort na zijn aantreden als koning, een kleine maand geleden, erkende Charles dat het niet langer mogelijk zal zijn om al zijn tijd en energie te steken in zaken waarin hij zo diep in gelooft. Milieu staat bovenaan die lijst. Toch koesterde hij de hoop om naar de COP27 in Sharm el-Sheikh af te kunnen reizen, zeker nu hij niet langer kroonprins is maar koning, waardoor zijn stem nog belangrijker is. Hij wilde onder meer praten over zijn duurzaamheidsinitiatieven.

Premier Truss was echter minder enthousiast over de reisplannen. Dat zou ze hem tijdens een recent bezoek aan Buckingham Palace hebben laten weten. Zelf gaat ze waarschijnlijk ook niet. Haar regering is minder begaan met het klimaat dan die van haar voorganger, Boris Johnson. Om de energiecrisis te bestrijden wil ze gaan boren naar schaliegas en gaat ze vergunningen om onder de Noordzee naar olie en gas te boren makkelijker verstrekken.

De interventie van Truss zal zorgen voor een spanning tussen Downing Street en Buckingham Palace, iets dat onder koningin Elizabeth zelden het geval was, of in elk geval niet naar buiten werd gebracht. Het is aannemelijk dat The Sunday Times door het paleis zelf is ingelicht over de klimaatrel. Naar verluidt is een teleurgestelde Charles nu naar andere manieren op zoek om een bijdrage te leveren aan de twee weken durende bijeenkomst aan de Rode Zee.

Volgens de regering kan Charles’ eerste trip beter een staatsbezoek zijn. Frankrijk is de voornaamste kandidaat voor deze eer.