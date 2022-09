Eerste schip uit Oekraïne bereikt Amsterdamse haven. Met voer voor de Nederlandse pluimveesector

De Petrel S lost vrijdag vezels voor kippenvoer in de Amsterdamse haven. Het schip met het product uit Oekraïne is twee weken onderweg geweest. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Rustig ligt de Petrel S te dobberen in de Vlothaven in Amsterdam, na een reis van twee weken uit oorlogsgebied, door mijnenvelden, langs Russische marineschepen, en een extra inspectie in Istanbul. Dat is hem dus: het eerste schip uit Oekraïne dat sinds het graanakkoord van eind juli een Nederlandse haven aandoet. Ook Nederland zat kennelijk op het Oekraïense goud te wachten.

. Beeld .

Wiegend haalt een drijvende kraan van overslagbedrijf Igma de lading uit het ruim. De grijper glimt in de ochtendzon, en zakt en hapt en opent en lost, en dan storten de korrels aan de andere kant van het kraanponton in een wolk van stof in de Nescio, een binnenvaartschip uit Ouderkerk aan den IJssel dat de vracht naar zijn eindbestemming gaat brengen. Op de achtersteven: een omgekeerde Nederlandse vlag.

Toen de Verenigde Naties en Turkije op 26 juli een graanakkoord sloten met Rusland en Oekraïne, dat garandeerde dat vrachtschepen eindelijk weer drie geblokkeerde Oekraïense havens konden bereiken, was dat reden voor enorme opluchting. Een dreigende voedselcrisis in Afrika werd zo ternauwernood vermeden en ook de graanprijzen zouden door de hervatting van de export uit Oekraïne weer dalen. ‘Dit akkoord biedt verlichting aan ontwikkelingslanden en de kwetsbaarste mensen op de rand van de hongersnood’, zei VN-secretaris-generaal António Guterres bij het tekenen van wat ‘het Zwarte Zee Graan Initiatief’ heet. ‘Dit is een akkoord voor de wereld.’

En daar valt Nederland dus ook onder. Langzaam varen nog een paar binnenvaartschepen op naar het kraanponton, om ook hun ruimen te laten volstorten. In totaal is er 16.000 ton gearriveerd, voor behoeftig Nederland.

Zonnebloemschroot

Maar wat is de lading? Als de Nescio, een mooi scheepje uit 1955, even later aan de kade aanlegt om zich door de vrouw van de schipper te laten schoonspuiten, zijn nog wat korrels op het dek te zien. Bruine staafjes in elkaar geperste vezels – ongeveer wat je aan konijnen geeft. Volgens Eveline Wilderom van verlader Igma gaat het spul naar de grote veevoederbedrijven van Nederland. Een woordvoerder van boerencoöperatie Agrifirm kan het precies vertellen: het spul wordt verwerkt tot kippenvoer. Het Zwarte Zee Graan Initiatief blijkt ook de Nederlandse pluimveesector te helpen.

Het spul is dan ook geen graan, maar zonnebloemschroot, het restproduct dat achterblijft bij het uitpersen van de zaden voor zonnebloemolie. Deze vezels groeiden niet zo lang geleden nog op de glooiende zonnebloemvelden tussen Odesa en Mikolajiv, niet ver van de huidige frontlinie in het zuiden. Ze gaan nu op weg naar Meppel in Drenthe en Heijen in Limburg, waar mengvoerfabrieken staan van Agrifirm en ForFarmers, twee grote spelers in de agrosector, die het met andere grondstoffen mengen tot een van die uitgekiende producten waar kippen zo snel van groeien.

In totaal levert de Petrel S 16.000 ton af, waarvan 1.500 ton naar Agrifirm gaat en in elk geval 500 ton naar ForFarmers. Een paar duizend ton wordt opgeslagen; de rest gaat mogelijk naar de derde grote speler, De Heus, maar dat bedrijf gaf vrijdag geen antwoord op vragen.

Boerenprotest

Die opdrachtgevers, tevens financiers van de boerenprotesten, zijn ook de verklaring voor de omgekeerde Nederlandse vlag op de achtersteven van de Nescio. ‘Ik vervoer voor 99,9 procent veevoer’, zegt schipper Cees van den Heuvel. ‘Als ze de boeren aanpakken, kan ik ook inpakken.’ Andere vracht is voor hem niet rendabel, zegt hij – zijn schip is relatief klein, en voor zand of grint vragen ze ook steeds grotere schepen. ‘Ik heb de afgelopen tien jaar alleen één keer ijzerschroot gevaren.’

Zo verhuist het zonnebloemschroot van de oorlog in Oekraïne naar de slag om de toekomst van de Nederlandse landbouw – een samenhang vol tegenstrijdigheden. In Oekraïne is landbouw een patriottische bezigheid en vormen de zonnebloemen onderdeel van de nationale vlag. Nooit zouden we die vlag kunnen omkeren, zei Andrej Rozdolski, een boer in de buurt van Odesa, twee maanden geleden. In Nederland voeden diezelfde zonnebloemen een economie en een beweging die zich van het vaderland heeft afgekeerd.

Deze week is overigens ook het eerste schip met graan in Afrika gearriveerd: 23 duizend ton tarwe voor Djibouti. Zo’n 23 schepen met andere bestemmingen gingen voor. Handel blijft handel.