Eerste schip met mais vertrokken uit Odesa, ‘nieuwe stap om honger in de wereld te voorkomen’

De Razoni is op weg naar Libanon met 26 duizend ton maïs aan boord. Beeld AFP

De Razoni zal dinsdag aankomen in Turkse wateren, waar het zal worden geïnspecteerd voordat het verder kan varen. Het vertrek van het eerste schip betekent het begin van regulier transport van graan uit Oekraïense en Russische havens. Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN hebben afgelopen maand een overeenkomst getekend om blokkades van drie Oekraïense havens op te heffen en graantransporten daarvandaan vrije doorgang te geven.

Door de Russische invasie in Oekraïne, de aanhoudende gevechten en beschietingen en de westerse sancties tegen Rusland waren de graanleveringen nagenoeg tot stilstand gekomen. Omdat bijna eenderde van de totale graanproductie van de wereld uit Oekraïne en Rusland komt, leidde dat tot enorme tekorten, en dreigden hongersnoden in arme landen die van dit graan afhankelijk zijn.

Sinds Rusland de oorlog begon, op 24 februari, is er nauwelijks meer graan uit Oekraïne geëxporteerd. Met vrachtwagens kon maar een fractie van de productie de grens over worden gebracht. De grote bulk lag te wachten in de havens, die regelmatig onder vuur werden genomen. Rusland legde een blokkade om de havens van Odesa, Tsjornomorsk en Joezjne. De haven van Marioepol werd in mei na een verwoestende en bloedige strijd door Russische troepen veroverd.

Zeventien schepen volgeladen

De Oekraïense minister van Infrastructuur, Alexander Koebrakov, toonde zich opgetogen over het vertrek van de Razoni, het begin van meer transporten: ‘Vandaag zet Oekraïne een nieuwe stap om de honger in de wereld te voorkomen.’ Hij verwacht dat Oekraïne op korte termijn minstens een miljard euro zal binnenkrijgen dankzij de hervatting van de graanverkoop, een van de belangrijkste exportproducten van het land.

Volgens Oekraïne liggen er nog zestien volgeladen schepen klaar om te vertrekken. Er zijn er nog veel meer nodig om de resterende graanvoorraad te verschepen – in de Oekraïense havens ligt naar schatting 22 miljoen ton graan te wachten op export. De aanstaande oogst kan die voorraad de komende maanden meer dan verdrievoudigen.

Het Kremlin omschreef het vertrek van de Razoni maandag ook als ‘zeer positief’ nieuws. Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Poetin, sprak van ‘een goede kans’ om de afspraken uit het graanakkoord te testen.

Volgens die afspraken beschiet Rusland geen havens tijdens graantransporten. Oekraïne begeleidt de vrachtschepen met marineschepen door delen van de Zwarte Zee waar zeemijnen zijn geplaatst. Oekraïne heeft ook ingestemd met de inspecties in Istanbul, die Rusland eiste om te voorkomen dat de graanschepen gebruikt kunnen worden voor wapentransporten.

Onderling vertrouwen is er nauwelijks. Vooral Oekraïne twijfelt of Rusland zich aan de afspraken zal houden. Zo nam Rusland vorige maand de haven van Odesa onder vuur kort nadat het graanakkoord was gesloten.

De eerste lading graan gaat naar Libanon, een land dat is getroffen door de ergste economische en financiële crisis in 150 jaar. Een gigantische explosie in een graanopslag verwoestte de haven van de hoofdstad Beiroet en een groot deel van de stad. Zondag stortte een deel van de resterende graansilo’s in als gevolg van een brand.