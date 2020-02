Eerste schatting schade storm Ciara: 150 miljoen euro

Advies bij code oranje

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. De maatregel is op dit moment van kracht in het noordwesten van Nederland, elders vanaf vanavond. Tot maandagmiddag zal het hard blijven waaien, meldt het KNMI.

Weggebruikers worden gewaarschuwd voor harde windstoten, met name op bruggen en dijken. Rijkswaterstaat adviseert alert te blijven en de rijstijl aan te passen indien nodig. Met oog op veiligheid wordt ook voetgangers geadviseerd vanmiddag binnen te blijven.