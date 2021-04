Eerste ronde Nationaal Groeifonds: Noord/Zuidlijn verlengd tot Schiphol

Jeroen Dijsselbloem met de demissionaire ministers Hoekstra en Van 't Wout, bij de presentatie van de eerste investeringsronde van het Nationaal Groeifonds. Beeld ANP, Robin Utrecht

De ministers Hoekstra (Financiën) en Van ‘t Wout (Economische Zaken) maakten de bestedingen vrijdagmiddag bekend. De investeringen in tien verschillende projecten komen voort uit een adviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën. Die commissie beoordeelde vijftien aanvragen. Het demissionair kabinet neemt alle aanbevelingen van Dijsselbloem over.

Doortrekken Noord/Zuidlijn

De meest in het oog springende en bovendien grootste investering wordt gedaan in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Dat is een langgekoesterde wens van het Amsterdamse gemeentebestuur, maar omdat de aanleg van het metrospoor en de acht haltes van de in 2018 opgeleverde metrolijn al zo’n vier miljard euro kostte, werd daar tot dusver nog niet aan begonnen. Het groeifonds springt nu bij met een maximale investering van anderhalf miljard euro, de helft van de verwachte kosten.

Het doortrekken van de lijn moet de Amsterdamse binnenstad beter bereikbaar maken voor arriverende toeristen, en voor forensen uit Hoofddorp en omstreken. Van het doortrekken van de metrolijn in Noordelijke richting naar forensensteden Zaandam en Purmerend, een andere wens van de Amsterdamse gemeente, is voorlopig geen sprake. Wel wordt er maximaal een miljard euro geïnvesteerd in betere verbindingen en nieuwe stations in het randstedelijke deel van Zuid-Holland.

Technologische innovatie en onderwijs

Overige investeringen zijn van kleinere omvang en betreffen voornamelijk ondersteuning van technologische innovatie en onderwijs. Zo wordt er maximaal 338 miljoen euro uitgetrokken om waterstof sneller bruikbaar te maken voor industrie en transport, en 276 miljoen euro voor kunstmatige intelligentie.

Dik 600 miljoen is vrijgemaakt voor de Nederlandse quantumsector. Nederland is internationaal een voorloper wat betreft kennis over quantumtechnologie, en die positie zou met de investeringen verstevigd kunnen worden. Ook wordt er 143 miljoen uitgetrokken voor een ‘Onderwijslab’, dat met digitale middelen de kwaliteit van het onderwijs dient te verbeteren.

Van alle investeringen is 636 miljoen euro direct beschikbaar, de overige 3,5 miljard euro moeten de tien projecten ‘verdienen’ met een extra onderbouwing. Het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebesfonds, komt voort uit de gedachte dat een grotere staatsschuld door de lage rente geen onoverkomelijk probleem meer is.

De komende vijf jaar moet het fonds twintig miljard euro in de groei van de economie pompen. Deze vier miljard euro vormt de eerste ronde van die investeringen. In mei begint een tweede indieningsronde, waar in 2022 over besloten moet worden.