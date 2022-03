Eerste resultaat onderhandelingen: Rusland zegt operaties bij Kyiv te beperken, VS blijven sceptisch

Oekraïense militairen graven loopgraven op een positie ten noorden van de hoofdstad Kyiv. Beeld AP

De Russische stap zou het eerste concrete resultaat kunnen zijn in de vredesbesprekingen die al weken worden gevoerd om de oorlog te beëindigen. Volgens Fomin is besloten om de gevechtsoperaties rond de twee steden drastisch te beperken om wederzijds vertrouwen te creëren zodat de onderhandelingen goed blijven verlopen. Ook moet de Russische stap de basis leggen voor de verdere besprekingen.

‘Het besluit is genomen om de militaire activiteiten in de richting van Kyiv en Chernihiv radicaal, en met een ruim verschil, te beperken’, aldus Fomin. Volgens de onderminister zal de Russische militaire top meer details bekendmaken over de maatregel zodra de onderhandelingsdelegatie is teruggekeerd in Moskou.

Oekraïense parlementariërs sceptisch over Russische aankondiging

Tijdens een digitaal overleg met hun Nederlandse collega’s reageerden Oekraïense parlementariërs echter uiterst sceptisch over de kans op een doorbraak in de onderhandelingen. Poetin zou uit zijn op het winnen van tijd, om op een later moment te kunnen toeslaan.

De VS reageerden eveneens weinig enthousiast. Er is wat Rusland zegt en er is wat Rusland doet, benadrukte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. ‘De VS zijn gefocust op het laatste.’ De minister zei dat de regering-Biden nog geen aanwijzingen ziet dat Moskou de onderhandelingen met Kyiv echt serieus neemt. Hij riep de Russen op de agressie richting Oekraïne te stoppen en de troepen terug te trekken

De opmerkelijke bekendmaking van Rusland komt nadat een hoge militair vorige week aankondigde dat het leger zich in de komende weken ging richten op inname van de Donbas en niet meer op het omsingelen en innemen van de hoofdstad Kyiv.

Volgens de VS begonnen de Russische troepen ten noordwesten van Kyiv toen ‘defensieve posities’ in te nemen, maar de strijd rond de hoofdstad werd niet beëindigd. De generale staf moet nu duidelijkheid gaan verschaffen wat Moskou verstaat onder het flink afbouwen van de gevechtsoperaties.

Biden overlegt dinsdag met andere Navo-leiders

Kort na de Russische aankondiging werd bekend dat de Amerikaanse president Biden later dinsdag met de leiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zou overleggen over de Russische invasie. Of het te maken heeft met de vooruitgang in Turkije, is onduidelijk. Dit overleg was niet eerder aangekondigd. Volgens het Witte Huis zullen de laatste ontwikkelingen rond de oorlog worden besproken

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zei dat de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen binnenkort met elkaar om de tafel gaan om tot een akkoord te komen. Cavusoglu, die sprak van ‘de meest betekenisvolle vooruitgang’ tot nu toe, zei dat een topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski ook is besproken.

Moskou zei dinsdag dat zo’n topontmoeting tot de mogelijkheden behoort als een ontwerpakkoord eenmaal klaar is. Eerder deze maand werd duidelijk dat Poetin bereid was tot zo'n gesprek om de moeilijkste kwesties te bespreken, zoals de Russische eisen dat Kyiv de Russische annexatie van de Krim accepteert en de separatistische republieken in de Donbas erkent.

Oekraïne hoopt dat Turkijke, Polen, Canada en Israël garant willen staan voor veiligheid

Tijdens de besprekingen werd een voorstel van de Oekraïense delegatie besproken dat tegemoet moet komen aan het Russische verzet tegen een Oekraïens lidmaatschap van de Navo. Kyiv is bereid akkoord te gaan met een neutrale status die lidmaatschap van de Navo onmogelijk maakt. In ruil wil Oekraïne echter wel veiligheidsgaranties van diverse landen om een nieuwe Russische invasie in de toekomst te voorkomen.

De Oekraïense regering stelde voor dat de Navo-landen Turkije, Polen en Canada evenals Israël garant moeten gaan staan voor de veiligheid van het land. Of het acceptabel is voor Moskou dat drie lidstaten van de Navo verantwoordelijk worden voor de veiligheid van Oekraïne, moet in de komende weken duidelijk worden.